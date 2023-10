Weekend di relax per Diletta Leotta e la figlia Aria, la gita al Lago di Como con Elodie e le amiche Domenica di relax sul Lago di Como per Diletta Leotta, da poco mamma della piccola Aria. Come mostrano gli scatti condivisi sui social, la conduttrice di Dazn ha trascorso una giornata insieme alle amiche Elodie, Francesca Muggeri e Irene Simeone, compagna del fratello Mirko. “Sunday Girls” ha poi scritto.

A cura di Elisabetta Murina

Weekend con le amiche per Diletta Lotta. La conduttrice di Dazn, da poco mamma della piccola Aria, ha trascorso la domenica sul Lago di Como insieme a Elodie, Francesca Muggeri e Irene Simeone, compagna del fratello Mirko. Un a giornata all'insegna del relax al femminile, immortalata da alcuni scatti poi pubblicati sui social.

La domenica di Diletta Leotta con le amiche

"Sunday Girls", ha scritto Diletta Leotta nel condividere sul suo profilo Instagram alcuni scatti della giornata, trascorsa insieme alle amiche, lontano dal caos della città. Con la conduttrice di Dazn ci sono Elodie, che tiene tra le braccia la piccola Aria, poi Francesca Muggeri e Irene Simeone, compagna del fratello Mirko, anche lei diventata da poco mamma di Sveva. Sullo sfondo il Lago di Como, durante una domenica soleggiata e tra donne, senza i rispettivi compagni. Per l'occasione, Diletta Leotta ha indossato un minidress a costine bianche, con gli orli ricamati in nero e la scollatura tonda. Niente tacchi per essere ancora più comoda e stringere tra le braccia la figlia, nata lo scorso agosto dall'amore con il compagno Loris Karius.

La vita da mamma di Diletta Leotta

Diletta Leotta è diventata mamma per la prima volta lo scorso 16 agosto, quando è nata la piccola Aria, avuta con il compagno Loris Kaius. Una gioia immensa per la conduttrice di Dazn, che ha tenuto nascosto fino all'ultimo il nome che avrebbe dato alla piccola. Poi con alcuni teneri scatti dall'ospedale ha presentato ai milioni di follower la sua nuova famiglia: "Oggi rinasco con te. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere". Da poco è tornata in radio, al suo lavoro come conduttrice, e ha dedicato la prima puntata alla figlia, che ora è un membro speciale della community di Radio105. "Quando sarà grande e verrà a trovarci e la faremo parlare un po' in tedesco, magari lo insegna a zio Daniele", ha detto scherzando Leotta, pensando al futuro della bambina.