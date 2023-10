Diletta Leotta dice no ai tacchi: per la domenica con Aria e le amiche indossa i mocassini griffati Diletta Leotta ha trascorso la domenica sul Lago di Como con la piccola Aria e le amiche. Dopo aver lavorato sabato sera, ha detto no ai tacchi e ha sfoggiato un paio di adorabili mocassini griffati.

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta è diventata mamma lo scorso agosto, ha messo al mondo la piccola Aria, la prima figlia nata dall'amore con Loris Karius, e non potrebbe essere più felice. Nonostante la maternità sia un'esperienza travolgente e totalizzante, ha deciso di non rinunciare al lavoro e già a partire da poche settimane dopo il parto è tornata sui campi della serie A per Dazn. Lo scorso sabato ha seguito il derby piemontese Juventus-Torino, mentre ieri si è goduta una giornata libera in compagnia della figlia e delle amiche, prime tra tutte Elodie: ecco cosa ha indossato la conduttrice per una domenica "tutta al femminile" al lago all'insegna del relax.

Diletta Leotta veste low-cost

Quale migliore occasione di una domenica off per organizzare una gita fuori porta sulle rive del Lago di Como? È proprio quanto fatto da Diletta Leotta, che al motto di "Sunday Girls" si è servita dei social per documentare la giornata rilassante trascorsa in compagnia della piccola Aria e le amiche, da Elodie a Francesca Muggeri, fino ad arrivare alla compagna del fratello Mirko, Irene Simeone, anche lei con la figlia appena nata. La conduttrice non poteva che sfoggiare un look sbarazzino e trendy: niente abiti da sera, cristalli o outfit super sofisticati, ha preferito un minidress firmato H&M, un modello a costine bianche con le maniche a pipistrello, la scollatura tonda decorata con un fiocchetto dark e gli orli ricamati in nero.

Diletta Leotta in H&M

I mocassini autunnali di Diletta Leotta

A fare la differenza nel look domenicale di Diletta sono state le calzature: se per gli impegni lavorativi non rinuncia mai ai vertiginosi tacchi a spillo, per la domenica al femminile ha deciso di lasciare le scarpe alte nell'armadio. Ha sfoggiato il modello must del momento, i mocassini di pelle raso terra abbinati rigorosamente a un paio di calzettoni bianchi.

Leggi anche Diletta Leotta festeggia il primo mese di vita di Aria col look mini me

Mocassini Prada

Per essere precisi si tratta di quelli firmati Prada in pelle spazzolata, contraddistinti da un design minimal e raffinato ma con l'iconico triangolo logato in metallo smaltato sul davanti. Il loro prezzo? Sul sito ufficiale della Maison vengono venduti a 920 euro. In quante prenderanno ispirazione dal suo adorabile look autunnale?