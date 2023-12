Loris Karius con Diletta Leotta e Aria: per la reunion pre-natalizia indossa l’orologio di lusso A poche settimane dal Natale Diletta Leotta e Loris Karius si sono riuniti. Hanno trascorso dei dolci momenti casalinghi in compagnia della piccola Aria, approfittandone per lasciare spazio alla comodità.

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta sta vivendo un momento davvero magico della sua vita: lo scorso agosto è diventata mamma della piccola Aria, la prima figlia nata dall'amore con Loris Karius, e ora, complici anche i numerosi successi lavorativi, non potrebbe essere più felice. Lei e il compagno attualmente vivono a distanza, visto che lui gioca stabilmente nella squadra del Newcastle, ma colgono ogni momento di pausa professionale per ritrovarsi. Non sorprende, dunque, che il calciatore nelle ultime ore sia volato a Milano per godersi la magica atmosfera natalizia tra le mura della casa milanese della conduttrice: ecco il dolcissimo ritratto di famiglia postato sui social.

Le dolci foto di famiglia di Diletta Leotta e Loris Karius

Al motto di "Everithing" accompagnato da un cuore rosso, Diletta Leotta ha documentato su Instagram la reunion di famiglia andata in scena nelle ultime ore dopo l'arrivo di Loris Karius a Milano. Insieme alla piccola Aria i due hanno posato sorridenti e affiatati sullo sfondo di un albero di Natale addobbato, a prova del fatto hanno intenzione di passare insieme le loro prime feste da genitori. La bimba, adorabile in calzamaglie e cardigan coordinato color panna, è tra le braccia del papà, dal quale sembra aver ereditato i capelli biondissimi. Certo, non è stata immortalata in viso ma, come rivelato da Diletta in persona, ha anche gli stessi occhi azzurri del calciatore.

Diletto Leotta e Loris Karius con Aria

Il Rolex di Loris Karius

I due neo-genitori hanno lasciato spazio alla comodità per la giornata casalinga in famiglia ma non per questo hanno rinunciato alle griffe. Diletta ha abbinato dei pantaloni della tuta bianca a effetto teddy a un maglione con le trecce in tinta di Philosophy di Lorenzo Serafini (prezzo 471 euro), mentre Loris ha preferito rimanere in jeans oversize e t-shirt total black firmata Martine Rose (120 euro).

Rolex Cosmograph Daytona

A spiccare è stato però l'orologio che ha sfoggiato al polso: un Rolex Cosmograph Daytona in oro giallo, il cui prezzo sul sito ufficiale del marchio è di 39.800 euro. Insomma, il calciatore ama così tanto il lusso da non poterne fare a meno neppure per una giornata in famiglia. Nei giorni di Natale tornerà in Italia?