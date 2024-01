Diletta Leotta sulla neve con Loris Karius e Aria: quanto costa il bomber multicolor con le muffole Diletta Leotta è volata in Austria con la piccola Aria, riunendosi a Loris Karius per una vacanza in montagna. Cosa ha indossato per sciare sulle Alpi innevate? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta riesce a conciliare perfettamente vita professionale e familiare e ne ha data l'ennesima prova nelle ultime ore. Dopo la trasferta in Spagna con il look rosa pastello di qualche giorno fa, è partita ancora ma questa volta per una vacanza in famiglia all'insegna dell'amore e del relax. Si è riunita al fidanzato Loris Karius insieme alla piccola Aria, organizzando una breve fuga in montagna tra sciate e baite innevate. La location scelta è Kitzbühel, una piccola città alpina vicino Innsbruck, nel Tirolo, ed è proprio lì che si è lasciata immortalare sullo sfondo di uno splendido paesaggio invernale: ecco cosa ha indossato per la giornata sulla neve.

Il piumino da neve di Diletta Leotta

Chi ha detto che sulla neve bisogna rinunciare al glamour? La verità è che i look da montagna, nonostante siano tecnici e anti-gelo, possono rivelarsi incredibilmente trendy. Diletta Leotta lo ha dimostrato durante la vacanza in Austria, dove si è lasciata fotografare mentre sciava in una versione super fashion. Ha abbinato un paio di pantaloni tecnici total white leggermente a zampa a un piumino multicolor, un modello dalle sfumature fluo sui toni vitaminici del fucsia, lilla e giallo.

Bomber da neve Goldbergh

Si tratta di una giacca da sci firmata Goldbergh: il suo design è imbottito e trapuntato, ha il cappuccio e la chiusura frontale, le cinghie a zaino interne e due tasche laterali. La sua particolarità? È dotato di muffole integrate in tinta. Il capo può essere trovato sui principali e-commerce di moda di lusso e costa 800 euro.

Diletta Leotta in Goldbergh

Perché Diletta Leotta ha organizzato una vacanza in famiglia

Sebbene non sia una novità che Diletta Leotta ami viaggiare in giro per il mondo, questa volta ha organizzato una vacanza in famiglia per un'occasione speciale: ieri, 16 gennaio 2024, la piccola Aria ha festeggiato i suoi primi 5 mesi di vita. Dopo aver sciato tra le Alpi tirolesi, la conduttrice si è data al totale relax in spa, non esitando a immortalarsi in accappatoio e ciabatte insieme al fidanzato Loris Karius e alla bimba (anche loro in versione cozy mentre ammirano una sorta di acquario sotterraneo). Nella didascalia ha scritto semplicemente "5 mesi di te" con tanto di emoticon con occhi a cuore. Insomma, il ritratto di famiglia di Diletta, Loris e Aria è letteralmente adorabile e ha fatto impazzire i fan.

Diletta Leotta e Loris Karius festeggiano i primi 5 mesi di Aria