Chiara Ferragni mostra le borse Dior nel nuovo armadio: la collezione vale oltre 100mila euro Chiara Ferragni sta lentamente svelando ogni dettaglio della sua enorme cabina armadio. Di recente ha mostrato gli scaffali dedicati alle preziose borse Dior: ecco quanto vale l’intera collezione.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni si è trasferita ufficialmente nella nuova casa insieme al resto della famiglia e sui social sta documentando alcuni dettagli di questo drastico cambiamento. Al momento non ha ancora realizzato un reel col tour "ufficiale" dell'appartamento ma, considerando il fatto che da giorni chiede a Fedez di evitare gli spoiler, probabilmente sarà già alle prese con la preparazione del video "formale". Al momento, però, sono emersi diversi dettagli esclusivi dell'arredamento, dall'adorabile stanzetta di Leone allo specchio di design, fino ad arrivare alla scultura luminosa di famiglia. Nelle ultime ore, inoltre, è stata mostrata anche una prima parte della sua enorme cabina armadio: dopo la zona dedicata alle borse Louis Vuitton e Bottega Veneta, ora è arrivato il momento delle Dior.

La collezione di borse Dior di Chiara Fearragni

Quanto valgono le Lady Dior di Chiara Ferragni

Da sempre Chiara Ferragni condivide un rapporto speciale con la Maison Dior, basti pensare che sia per il matrimonio con Fedez che per il Festival di Sanremo ha chiesto a Maria Grazia Chiuri di firmare personalmente i suoi abiti.

Alcune delle Lady Dior di Chiara

Le borse della griffe francese, dunque, non potevano che occupare diversi scaffali della sua enorme cabina armadio. Le Lady Dior, le iconiche bag che prendono il nome da Lady D. sembrano essere le preferite dell'imprenditrice: ne ha 10 in tutto di ogni colore e di ogni misura, dalle micro color cipria alle medie sui toni del rosa, fino ad arrivare a quelle più grandi nel classico nero.

La mini Lady Dior

Quanto costano? Si parte dai 4.700 delle mini bag, si passa ai 5.400 delle piccole e si arriva ai 5.900 euro delle medie. Le più preziosi sono le grandi, vendute a 6.200 euro al pezzo. A spiccare è anche una versione micro in fucsia fluo da 3.400 euro. In totale, dunque, la collezione di Lady Dior di Chiara vale 70.000 euro.

Lady Dior grande

Le borse iconiche di Chiara Ferragni

Lo scaffale più in basso è dedicato a un'altra borsa iconica di Dior, la Saddle con la maxi D pendente. Ne ha 4 diverse, una in pelle blu, due decorate con la stampa Oblique e una a fantasia: il prezzo di ognuna di loro è di 3.800 euro. Sulla parte superiore ci sono altre due Saddle bag ma in versione mini (2.400 euro ciascuna).

Saddle Jacquard Dior Oblique

Presenta una tracolla rimovibile e regolabile, che consente di portarla a spalla o crossbody, oltre che a mano. Non mancano le classiche shopper Book Toot ma anche queste declinate in versione mini da 1.900 euro e due borse medie Lady D-Joy, una nera e una rosa, entrambe da 4.600 euro.

Mini Dior book tote

Un beauty case in pelle rosa da 2.300 euro e due Lady D-Lite medie da 4.400 euro ciascuna. Quanto vale in totale la collezione di Dior? Oltre 100.00 euro.

Beauty case piccolo Dior