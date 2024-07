video suggerito

Chiara Ferragni tagga l'hotel che la ospita, la pagina del resort costretta a limitare i commenti Chiara Ferragni ha taggato tra le sue Instagram stories l'hotel di Palma di Maiorca che l'ha ospitata insieme a un gruppo di amiche nelle ultime ore, specificando si trattasse di una collaborazione. Ma la pagina del resort, a causa delle critiche ricevute, è stata costretta a limitare i commenti.

A cura di Stefania Rocco

Come accaduto per decine di brand nel pieno dello “scandalo pandoro”, anche il resort che ospitava Chiara Ferragni a Palma de Maiorca è stato costretto a limitare i commenti sotto le foto pubblicate sulla sua pagina Instagram dopo essere stato taggato dall’influencer. È accaduto qualche ora fa quando Chiara, alle Baleari per festeggiare l’addio al nubilato dell’amica Veronica Ferraro, ha taggato il resort che l’ha ospitata – il prestigioso Cap Vermell Grand Hotel – specificando, tuttavia, che si trattava di una collaborazione. Una mossa che si è rivelata essere infelice quando la pagina Instagram dell’hotel è stata presa di mira dagli haters.

Le critiche ricevute dall’hotel taggato da Chiara Ferragni

Dopo il tag ricevuto da Ferragni – e soprattutto la precisazione a proposito della collaborazione – il lussuoso hotel di Palma di Maiorca è stato costretto a limitare i commenti. L’ultimo post pubblicato è stato preso infatti di mira dagli haters che si sono riversati in massa sul profilo della struttura. “Collaborate con Ferragni? No, grazie. Andrò in un altro hotel”, ha scritto un utente. Diversi altri sono stati decisamente più offensivi. L’ondata di malumore ha costretto la pagina a disattivare i commenti in attesa che la situazione tornasse alla normalità.

Chiara Ferragni ha smesso di taggare brand e strutture sui social

È dallo scorso dicembre, data in cui è deflagrato l’ormai celebre “caso pandoro”, che Ferragni ha smesso di taggare brand e strutture proprio per evitare quanto accaduto qualche ora fa con il prestigioso hotel che la sta ospitando. Erano stati decine, infatti, i marchi a essere presi di mira in virtù della collaborazione con l’influencer. Ferragni, nel periodo più difficile della sua carriera, ha perso numerose collaborazioni con sponsor che hanno preferito evitare di accostare il proprio nome a quello di Chiara dopo la multa dell’antitrust. La stessa Ferragni, per un lungo periodo, ha blindato il suo profilo Instagram per evitare che fosse “vandalizzato” dai suoi detrattori.