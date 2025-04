Perché Chiara Ferragni è diventata azionista di maggioranza del suo brand: “Non voglio più delegare”

Chiara Ferragni ha annunciato un'importante novità che riguarda la sua vita professionale. Su Instagram ha brindato ai nuovi inizi e ha pubblicato un messaggio che ha ricevuto su Whatsapp dal contenuto inequivocabile: "Congratulazioni Chiara! Ti comunico che da questo momento hai il 99% della società che ha il tuo brand". Chiara Ferragni ha spiegato i motivi di questa scelta.

Chiara Ferragni ha pubblicato un post su Instagram nel quale ha spiegato di essere diventata azionista di maggioranza di Chiara Ferragni Brand. Ritiene che questa fase della sua vita professionale rappresenti un nuovo inizio:

Oggi voglio raccontarvi una cosa: sono per la prima volta diventata azionista di maggioranza di Chiara Ferragni Brand. Non è solo una questione di quote o di percentuali: è un inizio. Questa decisione è un passo concreto. È la scelta di rimettere le mani sulla mia storia, senza delegare, senza più far finta che tutto vada bene quando non va.

Reduce dai guai giudiziari legati al pandoro gate, Chiara Ferragni ha espresso l'intenzione di dare una svolta alla sua carriera. Si è detta pronta ad "assumersi il peso e la bellezza di guidare, decidere, cambiare". E ha proseguito:

È essere libera per la prima volta nel portare avanti il mio brand ed il mio nome. Non voglio raccontare una favola, le favole non esistono. Ma so che sto provando a costruire qualcosa di nuovo. Con fatica, lucidità e responsabilità. Non vi racconterò una rinascita perfetta, quella non sto riuscendo a viverla nemmeno io. Vi racconterò la realtà: fatta di alti e bassi, imperfetta, mia. E questo è l'unico punto da cui ripartire.