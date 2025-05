video suggerito

Rosa Chemical: "Avevo una relazione, ma andavo a letto con altri", poi rivela perché baciò Fedez a Sanremo Rosa Chemical, ospite in un podcast, ha rivelato un retroscena sul bacio con Fedez a Sanremo 2023. Il cantante ha poi spiegato perché è finita la sua relazione con la tiktoker Linda Stabilini.

Rosa Chemical, al secolo Manuel Franco Rocati, è stato ospite del podcast MondoCash. Nel corso della discussione è tornato sul famoso bacio con Fedez a Sanremo 2023, gesto che causò un'ulteriore crepa nel rapporto con Chiara Ferragni. Il cantante ha svelato un retroscena su quella mossa che – a detta sua – sarebbe stata organizzata a tavolino.

Rosa Chemical: "Non sono un personaggio, questa è la mia personalità"

Rosa Chemical si è racconta senza filtri. Il cantante ha ammesso di essere un tutt'uno con il suo personaggio, che percepisce come un'estensione della sua personalità. "Ho fallito tante volte. Dopo il successo di Sanremo ho avuto un momento di down. Sono un autosabotatore" ha ammesso. Ha poi dichiarato di non essere un fan delle droghe: "Ho smesso anni fa. A volte uso farmici, ma perché ho sofferto di ansia e insonnia. È una terapia, parlo di salute mentale, ma è capitato che ne abbia fatto uso ricreativo". L'artista è stato legato sentimentalmente alla tiktoker Linda Stabili, una storia che è finita e di cui ha parlato rivelando alcuni dettagli sulla rottura:

Ho frequentato Linda, una persona che lavorava su TikTok, ed è logico che quando ero con lei ero attivo anche io su quel social. Avevamo una relazione, ma io – da poligamo quale sono – sono andato a letto con altre persone. Non so esprimere i miei sentimenti e non ci tenevo a mettere certe cose nero su bianco. Per non andare avanti in una situazione confusa in cui lei ci rimaneva male per determinate cose ho detto fine. Non c'è stato tradimento. A me non andava di portare avanti e a fondo la storia con Linda. Nella mia vita non esiste la monogamia, sono arrivato a questa conclusione dopo varie relazioni di cui una super tossica. C'era tanta gelosia.

Rosa Chemical: "Chiara Ferragni non sapeva nulla del bacio tra me e Fedez"

Uno dei momenti più discussi di Sanremo 2023 è stato il bacio tra Fedez – seduto in prima fila al Teatro Ariston – e Rosa Chemical. Il gesto creò non poche tensioni tra il rapper e Chiara Ferragni, all'epoca co-conduttrice della kermesse canora. "Era una cosa preparata, studiata a tavolino tra di noi – ha ammesso Chemical – Chiara Ferragni non lo sapeva, lo abbiamo detto a Muschio Selvaggio". Alla domanda su cosa pensi dell'ultima edizione del Festival, l'artista si è complimentato con Olly:

Sono felice del primo e del secondo posto.Quando Olly ha vinto Sanremo gli ho scritto. Lo trovo una persona che spacca, umile e genuino. È molto criticato perché è bravo, è giovane e ha l' ‘r' moscia. Olly è bravo come Vasco a scrivere in modo figo cose semplici. Quel tipo spaccherà tutto. Io avevo predetto il suo successo.

Commentando la scelta di Olly di rifiutare l'Eurovision, ha aggiunto: "Gli avevo detto di non vederlo come una gara, ma rispetto la sua scelta. Ha un tour". E parlando dell'evento: "Credo che si debba creare un contest a parte per l'Eurovision, lì ci vuole un pezzo international". Infine, non si è sbilanciato sull'eventualità di tornare a Sanremo.