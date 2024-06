video suggerito

Rosa Chemical insieme alla tiktoker Linda Stabilini: il video che conferma la relazione Da settimane circolano rumors su un possibile flirt tra Rosa Chemical e la tiktoker Linda Stabilini. La notizia sembra essere confermata proprio dal cantante che oggi ha pubblicato un video insieme a lei.

Dopo settimane di rumors, la conferma del flirt tra il cantante Rosa Chemical e la tiktoker Linda Stabilini è arrivata con un video in cui i due sono stretti l'una all'altra. Da tempo circolavano foto di loro insieme, pubblicate sui rispettivi profili Instagram.

Il flirt tra Rosa Chemical e Linda Stabilini

Prima una foto seduti vicini su una terrazza, poi insieme ad un party e infine sciolti in un abbraccio, gli indizi che quello tra Rosa Chemical e Linda Stabilini fosse più di un flirt c'erano tutti. Mesi prima che i due si conoscessero, nel gennaio del 2023, Linda Stabilini aveva condiviso sul suo profilo un filmato in cui ballava sulle note di Comprami, brano di Viola Valentino, ad accompagnare le immagini la frase: "Quando si chiama Rosa Chemical". Nel video pubblicato oggi il cantante ha duettato proprio quel TikTok, mostrandosi in compagnia di Linda e scrivendo nella descrizione: "Comprata". Nei commenti aggiunge: "Ha manifestato", con lei che risponde: "Attento che ora sai i miei poteri".

Chi è la tiktoker Linda Stabilini, soprannominata "la regina dei manzi"

Linda Stabili è nata 2002, ha 22 anni e oltre 2 milioni di follower su TikTok. Sulla piattaforma è diventata famosa durante il periodo del lockdown grazie ai video pubblicati nella fattoria dei genitori, situata a Lodi. Proprio a causa dell'ambientazione bucolica dei contenuti, in cui spesso mostrava animali e stalle, è stata soprannominata "regina dei manzi". In un'intervista a Webboh raccontava: "Io ho una fattoria, con mucche cavalli e maiali. Spesso aiuto mio papà con i lavori come guidare il trattore o spalare la cacca. Infatti nei miei video faccio vedere questi aspetti del vivere in campagna che piacciono molto ai miei follower". Alla domanda sul perché, secondo lei, sia riuscita a raggiungere un pubblico così vasto rispondeva: "Sono semplicemente me stessa, per fare i video non ci metto ore a prepararmi, vestirmi e truccarmi, a volte li faccio anche in pigiama".

