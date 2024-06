Chi era Mirna, la creator morta a 20 anni: su tiktok parlava di make up e di disturbi mentali

video suggerito

La TikToker Mirna, conosciuta sui social con il nickname di twilightvenom13, è morta. La creator aveva vent'anni e il suo profilo contava oltre 120 mila followers. Sui social, oltre a pubblicare contenuti legati al make up, sensibilizzava sui disturbi mentali. La notizia della sua scomparsa è stata data da sua madre Cristina Camino su Instagram, scriveva: "Sarai sempre con me, ti ho amato, angelo mio". Stando a quanto emerso dai commenti sotto ai suoi post e da qaunto lei stessa raccontava in un video, la ragazza soffriva di disturbo borderline di personalità.

Chi era Mirna, conosciuta come twilightvenom13 su TikTok

Mirna, conosciuta come twilightvenom13, era una content creator. Non sono state rese note le cause della sua morte ma in un commento sotto al suo ultimo post su Instagram, la madre scriveva: "Sono la sua mamma che non si era accorta di avere un fiore delicatissimo tra le mani, l'ho soffocata con le mie attenzioni, ma lei aveva bisogno solo d'amore". Nei commenti sono tanti i messaggi di vicinanza, soprattutto da parte di chi la seguiva sui social: "Seguivo sua figlia ed emanava luce. Le mando le mie condoglianze e l’abbraccio forte" o anche "Mirna ti seguivo da moltissimo tempo mi dispiace molto speravo che i mostri che portavi dentro non ti distruggessero a tal punto anzi pensavo potessi sconfiggerli con i tuoi trucchi bizzarri e la tua stranezza che ti rende unica".

Di cosa parlava nei suoi video sui social

La maggior parte dei video condivisi sui social da Mirna erano dei "GRWM" (Get ready with me), format in cui si preparava per uscire, mostrando make up e outfit, e in cui raccontava alcuni episodi o piccole parentesi di vita quotidiana. Tratto distintivo della creator, lo stile originale nel vestirsi e nel truccarsi. Mirna condivideva anche fotografie dei suoi lavori artistici e trattava spesso questioni legati alla salute mentale.

Il racconto del disturbo borderline di personalità

Mirna è stata tra le prime tiktoker a parlare di salute mentale sulla piattaforma. Sul suo profilo sono tanti i video in cui, rispondendo ad alcune domande degli utenti, spiegava in cosa consistesse il disturbo borderline di personalità.