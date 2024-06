video suggerito

Morta la Tiktoker Mirna, l'annuncio della madre: "Era bloccata dal suo demone interiore" È morta Mirna, la tik toker da oltre 120 mila followers, una delle prime a sensibilizzare sui social il tema dei disturbi mentali. La notizia della sua scomparsa arriva dalla madre.

A cura di Gaia Martino

La content creator Mirna, conosciuta su Tik Tok come twilightvenom13 e seguita da oltre 120 mila followers, è morta. La madre Cristina Camino con un post su Instagram ha reso pubblica la spiacevole notizia. Mirna, scrive Webboh, è stata una delle prime influencer a sensibilizzare i suoi followers sul tema dei disturbi mentali. Non sono state chiarite le cause della morte, ma tra i commenti ad un post dell'influencer la madre ha spiegato a un utente che "era bloccata dal suo demone interiore".

L'annuncio della morte di Mirna

"Sarai sempre con me, ti ho amato, angelo mio". Con queste parole su Instagram Cristina Camino ha annunciato la morte della figlia, Mirna. La tik toker che sui social si impegnva a fare tutorial sul make up e a parlare di disturbi mentali, non sarebbe riuscita a sconfiggere "il demone interiore". La signora all'ultimo post condiviso dalla figlia su Instagram ha aggiunto un commento: "Sono la sua mamma che non si era accorta di avere un fiore delicatissimo tra le mani, l'ho soffocata con le mie attenzioni, ma lei aveva bisogno solo d'amore". "Ma cosa le è successo? Era uscita dalla struttura e sembrava stare bene!" ha allora scritto un utente. A quest'ultimo la donna ha risposto: "Sembrava anche al suo psichiatra, ma era come bloccata dal suo demone interiore. Esternava con i suoi disegni, come sapete. Grazie per la vicinanza".

Chi era Mirna, la creator di Tik Tok

È stata una delle prime a sensibilizzare il suo pubblico sul tema dei disturbi mentali, Mirna su Tik Tok si divertiva a regalare ai suoi followers tutorial sul make up. L'ultimo video pubblicato su Tik Tok risale a fine dicembre, e i suoi fan da tempo si chiedevano perché non pubblicasse più nulla. Stando a quanto emerso attraverso i commenti, Mirna si era affidata ad una struttura specifica per il "disturbo borderline di personalità" di cui soffriva. Su Instagram era più attiva fino a poche settimane fa: pubblicava i suoi disegni o le sue creazioni artistiche. Lo scorso 13 giugno scrisse: "Ho perso pezzi importanti di me, ora si è formata una voragine che mi ricorda costante di essere lì e ogni respiro è un coltello tagliente e omicida".