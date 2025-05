video suggerito

Jessica Selassiè: "Con Barù ci siamo frequentati di nascosto dopo il GF Vip, poi ho detto basta" Jessica Selassiè, ex concorrente e vincitrice del Grande Fratello Vip 2021/2022, rivela di avere frequentato in segreto Barù Gaetani a telecamere spente, per poi decidere di interrompere la loro relazione.

A cura di Stefania Rocco

Jessica Selassiè rivela a sorpresa di avere frequentato in gran segreto Barù – al secolo Gherardo Gaetani – dopo la fine dell’avventura nella Casa del Grande Fratello Vip. Vincitrice dell’edizione 2021/2022, la maggiore delle sorelle Selassiè ha raccontato quanto sarebbe accaduto alla coppia ribattezzata dai fan “Jeru” a telecamere spente. Ospite del podcast Seconda Vita, condotto da Gabriele Parpiglia, Jessica ha rivelato di avere realmente vissuto un intermezzo romantico insieme all’ex coinquilino.

Jessica Selassiè e la relazione segreta con Barù

“Sì, ho confermato la storia Jerù”, ha dichiarato Jessica facendo riferimento a quanto anticipato qualche settimana prima nel corso di una diretta Instagram, “Devi sapere che io purtroppo da quando sono uscita di Grande Fratello Vip fino a veramente poco tempo fa, mi sono beccata un bel po’ di cattiverie, perché mi accusavano di utilizzare i fan della coppia solo per fare hype. Invece non è così, perché per un certo periodo una frequentazione c’è stata. Ovviamente non devo devo parlare ai bambini, non è che devo spiegare come si fanno le cose, come con le api e i fiori…Mi dispiace per chi non mi voleva al fianco del proprio beniamino, però per dei mesi ci sono stata e quindi baci, la nostra coppia non era una finzione”. Quindi, la giovane ha concluso rivolgendosi a coloro che le hanno puntato il dito contro:

Io mi sono beccata della mitomane che si era quasi inventata una relazione. Dici che in futuro devo solo amare liberamente senza nascondermi? Certo! Assolutamente, ma infatti per fortuna la cosa come è iniziata è finita con lui, io ho capito un po’ l’andazzo e ciao. Se ora sono single? Sono single, cioè in teoria mi scrivo con una persona, però sono single.

Jessica Selassiè: “Barù mi ha bloccata su Instagram”

Già qualche settimana prima, Jessica aveva vuotato il sacco a proposito della presunta relazione con Barù parlandone con i fan “Jerù” che la seguono dai tempi del Grande Fratello: “C’è stato qualcosa e io non ho mai inventato nulla. Voi non siete mai state delle matte. Come mai è finita con lui? Perché non era disposto ad avere un qualcosa di vero e stabile. Mi ha anche bloccata su Instagram ed ha fatto lo stesso con le mie sorelle!”. Le dichiarazioni non hanno incassato alcun commento da parte di Gaetani.