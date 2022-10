Eva Longoria e Andie MacDowell in passerella, un inno alla bellezza oltre l’età (e senza tintura) Eva Longoria e Andie MacDowell alla PFW hanno sfilato in passerella vestite di piume e cristalli, per celebrare il valore delle donne oltre gli stereotipi.

A cura di Giusy Dente

Eva Longoria e Andie MacDowell sfilano per L’Oreal

Eva Longoria e Andie MacDowell ancora insieme. Le due attrici (47 e 64 anni) si sono ritrovate sul red carpet domenica, alla Settimana della Moda di Parigi, in occasione di uno show firmato L'Oreal. Le due donne sono amiche di vecchia data del brand, di cui sono ambassador assieme a Kate Winslet, Helen Mirren, Jane Fonda: donne di diversa età che rappresentano diversi modi di intendere la bellezza, concependola innanzitutto come accettazione.

Eva Longoria e Andie MacDowell a un evento L’Oreal del 2009

Andie MacDowell in passerella

Andie MacDowell non tinge i capelli per una scelta di stile ben precisa, che porta avanti già da un paio d’anni. La pandemia e la quarantena sono state l’occasione per riflettere sulla propria immagine, su quanto certi stereotipi fossero un peso di cui liberarsi finalmente, a vantaggio di un modo di intendere l’età completamente diverso, più libero e autentico. La 64enne è fiera dei suoi capelli grigi e li esibisce fieramente su red carpet e in passerella.

Andie MacDowell in passerella per L’Oreal

Le è stato chiesto più volte di tornare sui propri passi e indossare magari una parrucca, ma ha sempre risposto di no, preferendo dare un’immagine di sé davvero realistica e aderente all’età che ha, senza per questo sentirsi meno piacente. Ha sfilato per L’Oreal con un abito monospalla argentato e rosa tempestato di cristalli e piume, con audace maxi spacco. E lo ha sfoggiato con sicurezza invidiabile.

Eva Longoria in passerella per L’Oreal

La sfilata di Eva Longoria

Eva Longoria si sta godendo gli show della Paris Fashion Week. Prima ha preso parte alla sfilata dell'amica di lunga data Victoria Beckham, poi è stata la volta dello spettacolo di Elie Saab. Domenica è passata dal pubblico alla passerella, sfilando per L'Oreal all'École Militaire di Parigi. Il brand ha organizzato un evento incentrato su un concetto inclusivo di bellezza, difatti hanno sfilato donne di diversa età e fisicità.

Le modelle di L’Oreal

La sfilata era un inno a mostrarsi senza complessi e difendere il proprio corpo al di là degli stereotipi e delle insicurezze che derivano dal continuo confronto con ideali irrealistici. Insomma, un messaggio di sorellanza, una celebrazione della femminilità a tutto tondo. Eva Longoria ha calcato la passerella con un mini dress scintillante a manioche lunghe impreziosito ulteriormente di piume. "Cammina per il tuo valore, ogni passo conta" era il motto motivazionale del brand, incarnato da donne consapevoli del proprio valore e decise nel volerlo mostrare al mondo a ogni passo.