Eva Longoria con il reggiseno in pelle intrecciato: sul red carpet è la più audace L’attrice di ‘Desperate Housewives’ Eva Longoria sfila sul red carpet con un tailleur lilla ma…in pelle (e senza camicia!)

A cura di Beatrice Manca

Gabrielle Solis è tornata a Wisteria Lane: l'attrice Eva Longoria, famosa per il ruolo di "Gaby" nella serie tv Desperate Housewife, sta dominando i red carpet con i suoi look sensuali e ricercati al tempo stesso. Il suo ingresso al Festival di Cannes è stato un trionfo tra abiti argentati da sirena, trasparenze e choker anni Novanta. Ora la ritroviamo sul red carpet con un look completamente diverso, più contemporaneo e grintoso: l'attrice si trovava a Los Angeles per la prima della serie HBO Max Gordita Chronicles e ha sfoggiato un completo in pelle con…il reggiseno del bikini!

Il look lilla di Eva Longoria

L'attrice texana oggi ha 47 anni ed è una vera icona di stile. Sul red carpet ha rinunciato agli abiti lunghi e romantici per sfoggiare un completo in pelle con gonna a tubino e giacca crop. Una rivisitazione più contemporanea e audace del classico tailleur, indossato rigorosamente senza camicia. Il look, curato dalla stylist Charlene Roxborough Konsker, è un vero e proprio compendio di tendenze: il lilla è il colore moda di stagione, mentre i completi coordinati in pelle ci faranno compagnia per tutto il prossimo autunno.

Eva Longoria con il completo in pelle lilla

Eva Longoria con il top "bikini" intrecciato

Il dettaglio più cool del look è il top che spunta dalla giacca: un reggiseno a triangolo in pelle intrecciato sugli addominali, esattamente come i bikini di tendenza dell'estate 2022. Il look di Eva Longoria potrebbe essere stato creato per lei dal brand italiano DROMe, che nella collezione Resort 2022 ha lanciato top intrecciati assolutamente simili. L'outfit in pelle ci regala un'idea da copiare per l'estate: perché non sfoggiare il reggiseno del vostro bikini anche la sera, sotto un blazer o una camicia oversize?