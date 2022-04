I colori pastello di tendenza per la moda primavera estate 2022: gli outfit e come indossarli I colori pastello, tenui e delicati, sono perfetti per i look primaverili: le passerelle Primavera/Estate 2022 fioriscono di rosa, celeste, lilla e giallo tenue.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze Primavera/Estate 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Rosa confetto, celeste polvere, acquamarina e lillà: i colori pastello tornano sulle passerelle Primavera/Estate 2022 e nel nostro guardaroba. La moda guarda agli abiti da sogno di Bridgerton per proporre in passerella le tonalità tenui e delicate dell'arcobaleno. I colori pastello richiamano il fiorire della natura e sono perfetti anche per un abito da cerimonia estivo, come quelli sognanti di Alberta Ferretti, o per completi "da giorno" freschi e rilassati, come quelli di Fendi, DSquared2 e Salvatore Ferragamo.

Rosa confetto

Il colore dei ciliegi in fiore e dei boccioli di rosa è il protagonista dei look di primavera: parliamo del rosa baby, che invade le passerelle nelle sue nuance confetto, pesca e rosa antico. Questa tinta così delicata dona a tutte ed è perfetta per cappotti bon ton, bluse leggere o tailleur iperfemminili. Si porta in total look o, in versione casual, spezzato dal denim. Volete osare? Provatelo con il rosso bordeaux, come suggerisce Giambattista Valli.

Michael Kors Collection

Celeste polvere

Il celeste, il colore più rilassante dell'arcobaleno, ha dominato le passerelle di Lanvin, Giorgio Armani e Alexander McQueen. Il celeste non sfigura in nessuna occasione, a nessuna età: dalla più rigorosa camicia Oxford agli abiti drappeggiati, è la tinta più fresca, ideale per le torride giornate estive.

Leggi anche Il trench è il must have della primavera 2022

Completo celeste Giorgio Armani

Lilla

Il Veri Pery è il colore dell'anno e le passerelle lo dimostrano: per i look primaverili la sfumatura da scegliere è il lilla, per outfit che hanno l'eleganza del glicine in fiore. Un blazer lilla è perfetto dall'ufficio all'aperitivo, mentre una pochette in questa sfumatura sarà il passepartout di cui non potrete più fare a meno. Il look da provare, però, è lo chemisier color glicine, da abbinare a pantaloni bianchi.

Abito lilla Jil Sander

Giallo tenue

La moda dell'estate 2022 si accende dei colori dei sorbetti alla frutta: Etro punta su un giallo limone delicato e rinfrescante per abiti svolazzanti e freschi, ma questa tonalità è perfetta per completi oversize in piena nostalgia anni Ottanta.

abito Etro

Arancio sorbetto

Dal giallo all'arancio: anche il colore più vitaminico dell'arcobaleno ha la sua variante pastello, più morbida e delicata. Questo colore dona moltissimo alle carnagioni abbronzate e accende pantaloni e shorts perfetti per le giornate sotto al solleone: obbligatorio almeno un completo in valigia!

Il completo arancio di StellaMCartney

Come indossare e abbinare i colori pastello

I colori pastello sono a torto considerati impegnativi e difficili da abbinare: in realtà si tratta di tinte molto versatili, che uniscono freschezza ed eleganza. Non sfigurano in un abito da cerimonia o in un'occasione formale: il segreto è dosare bene gli abbinamenti. Le passerelle lo dimostrano: i toni pastello danno il meglio di loro in versione full color, portati dalla testa ai piedi.

Blake Lively con un completo celeste polvere Michael Kors Collection

Il rosa e il lilla si accendono se indossati insieme al bianco: l'abbinamento perfetto per le giornate estive. L'abbinamento da provare è tra toni pastello e le tinte accese: il lilla sposa perfettamente il viola ametista, il verde menta e il celeste brillano vicino al verde smeraldo, l'arancio sorbetto si illumina con accessori arancioni o fluo. Se il rosa baby vi sembra troppo romantico provatelo con il rosso bordeaux: il contrasto è sorprendente!