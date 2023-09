Prada regala fiori da un chiosco in piazza della Repubblica a Milano: centinaia di persone si mettono in coda Una moltitudine di persone si è messa in fila in piazza della Repubblica a Milano. L’obiettivo era riuscire a ottenere un box marchiato Prada con dentro alcuni semi di fiori da piantare.

A cura di Enrico Spaccini

La coda a Milano per il chiosco di Prada (foto da Welcome to Favelas – Instagram)

Diverse centinaia di persone, se non migliaia, per lo più giovani, si sono messe in coda in piazza Repubblica a Milano per l'evento organizzato da Prada. Un'iniziativa replicata anche a Londra, Parigi e New York che consiste nella distribuzione di box con impresso il marchio della moda e al suo interno semi da piantare.

L'operazione marketing di Prada

Si è trattato di un evento che ha avuto oggi, sabato 16 settembre, la sua giornata conclusiva. Per tre giorni, un chiosco allestito con i loghi Prada e colmo di fiori ha atteso curiosi e fan dell'alta moda. Per l'occasione, è stata coinvolta anche Chiara Ferragni che ha partecipato alla campagna pubblicitaria dell'evento.

L'operazione di marketing ha avuto evidentemente un buon successo. Tra chi posta sui social le foto del box marchiato Prada, c'è anche chi ha voluto documentare la fila chilometrica che si era formata in piazza Repubblica.

Le altre code di fine estate

Quello organizzato da Prada, però, è solo l'ultimo evento in ordine cronologico che ha richiamato l'attenzione dei milanesi in questa parte finale di estate. Lo scorso 9 settembre, infatti, in tantissimi si sono messi in coda all'esterno del negozio Swatch di via Vittorio Emanuele II attendendo per ore l'apertura solo per acquistare il nuovo orologio della collezione Blancpain. In quel caso, però, di regalato non c'era nulla e il costo del prodotto era di 390 euro.

Guardando a cifre più abbordabili, invece, esattamente sette giorni fa si è creata un'altra coda interminabile in viale Espinasse. Lì, al civico 99, c'è la sede di Di mano in mano, il negozio di compravendita che per il secondo anno consecutivo ha organizzato l'evento ‘All you can wear‘. Anche qui, di regalato non c'era nulla, ma con una spesa di 18 euro chi è riuscito a entrare nel magazzino ha potuto portar via ogni abito che è riuscito a infilare all'interno di una borsa di tela.