Passano la notte in coda a Milano per accaparrarsi il nuovo iPhone15 da quasi mille euro Decine di persone si sono messe in fila stamattina davanti all’Apple store di piazza Liberty a Milano, in attesa di acquistare per primi il nuovo iPhone 15. E c’è chi ha trascorso la notte in strada con sedie da campeggio e coperte.

Coda chilometrica davanti all‘Apple Store di Milano questa mattina. L'oggetto del desiderio, stavolta, è l'ultimo iPhone 15: per accaparrarselo per primi, gli aspiranti acquirenti si sono radunati davanti alle vetrine del negozio in piazza Liberty (zona Duomo) già da prima dell'alba, trascorrendo le ore notturne in strada con coperte e sedie da campeggio.

Il negozio ha aperto le porte alle 8 e piano piano i giovani (e non solo), ordinati in una lunga fila che copre l'intera piazza del centro di Milano, sono entrati per acquistare l'ultimo smartphone dell'azienda Big Tech con sede a Cupertino. Il costo del melafonino che vanta veri e propri adepti in giro per il mondo? Il prezzo per i modelli base parte da circa mille euro, mentre le versioni Plus o Pro possono arrivare a costare quasi duemila euro.

I modelli in vendita

Le persone in coda sono decine e decine. Il serpentone di fan della mela morsicata, intorno alle 12, si stende a zig zag per le scale della piazza, fino a lambire il vicino corso Vittorio Emanuele. "La fila sta aumentando sempre di più", i commenti diffusi su Twitter. "Sono arrivato qui alle 8 perché è sempre un'emozione essere tra i primi ad avere queste novità tecnologiche", ha detto uno dei presenti ai microfoni dell'Ansa. Ma non solo lui. "C'è qualcuno che ha passato la notte qui. Pochi, ma ci sono".