Clienti in coda per 2 notti da Swatch a Milano per il lancio del Royal Pop: “Costa 385 euro, lo rivendo a 1.100”

Diverse persone si sono messe in coda fuori dai negozi Swatch di Milano per il lancio del Royal Pop anche con 2 giorni d’anticipo. Il prezzo del nuovo orologio da tasca è 385 euro, ma online ci sono già offerte di rivendita anche a 1.100 euro.

Le prime persone in coda all’entrata dello store Swatch di piazza Gae Aulenti a Milano (foto di Fanpage.it)

Mancano ormai poche ore al lancio della nuova collezione di orologi da tasca ‘Royal Pop' di Audemars Piguet e Swatch. La linea è stata anticipata sabato scorso e svelata martedì, ma solo a partire da domani mattina, sabato 16 maggio, sarà ufficialmente in vendita nei negozi Swatch selezionati. Alle 10 gli store milanesi in piazza Gae Aulenti e in corso Vittorio Emanuele apriranno le loro porte ai clienti e la regola è una sola: ogni persona ne può acquistare solo uno al giorno per punto vendita. Per il resto, chi arriva prima meglio alloggia. Così, già da ieri c'è chi si è messo in fila, sfidando la pioggia e le temperature rigidi primaverili, pur di essere tra i primi a possedere un ‘Royal Pop'. Lo scopo di tanto impegno, però, spesso è ben lontano dal mero collezionismo.

Sedie e coperte per l’attesa in piazza Gae Aulenti (foto di Fanpage.it)

Il nuovo orologio da tasca è nato dalla collaborazione tra Audemars Piguet e Swatch. Il primo è un marchio indipendente dell'orologeria di lusso, mentre il secondo offre prodotti più accessibili e dal taglio pop. Il ‘Royal Pop' è proprio un punto d'incontro tra i due mercati di riferimento, un orologio elegante, ma dal prezzo non eccessivo e dal design a lunetta ottagonale colorata. Il prezzo varia da 385 euro, per la configurazione Lépine con la corona a ore 12 e lettura a due lancette, a 400 euro, per lo stile Savonette con corona a ore 3 e piccoli secondi a ore 6. I cinturini costano 45 euro ciascuno.

Come detto, la vendita partirà la mattina del 16 maggio, ma c'è già chi si è messo in fila da due giorni. "Mi trovo a Milano e per garantire l'acquisto di questi pezzi farò 2 notti fuori in coda davanti allo store ufficiale", si legge in un post pubblicato in un gruppo Facebook dedicato alla compravendita di orologi. Lo scopo finale è quello di rivendere subito il prodotto appena acquistato, con sovrapprezzo s'intende. Il prezzo proposto è di 1.100 euro ciascuno, quindi all'incirca il triplo di quello di mercato, ma "trattabili se presi più di un paio". Guardando tra i commenti, tra vari insulti spicca anche una controfferta: "Due Swatch della nuova collezione a un prezzo ottimo 1.900 euro".

Stamattina è comparso anche il post di coloro che affermano di essere i primi della coda allo store di piazza Gae Aulenti. "I pezzi disponibili sono molti", ha scritto, aggiungendo che la "richiesta per qualsiasi colorazione è di 750 euro". In pratica, il doppio del prezzo di lancio. Ovviamente, "saldo totale in anticipo", ma almeno il "prezzo include eventuale spedizione".