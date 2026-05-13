Royal Pop, l’attesa è finita: il 16 maggio arrivano gli orologi di Audemars Piguet e Swatch da 400 euro

Audemars Piguet x Swatch Otto Rosso

Gli appassionati di orologi sono in fermento, ma l'attesa è quasi finita e presto Audemars Piguet e Swatch sveleranno al mondo il frutto della loro collaborazione. Da un lato c'è l'azienda di orologi svizzeri di lusso nata nel 1875, un simbolo di innovazione e maestria all’avanguardia nell'orologeria di fascia alta. Dall'altro c'è il famoso brand di Nicolas Hayek. Insieme hanno dato vita a qualcosa di unico, difatti i rispettivi fan sono curiosi di conoscere la novità annunciata. Cosa bolle in pentola quindi? Si tratta di una collezione di orologi da tasca rivoluzionaria, che unisce le anime dei due marchi così diversi tra loro: sono prodotti d'alta gamma, ma dall'estetica colorata e gioiosa.

Nella descrizione ufficiale sono definiti: "Una dichiarazione di creatività sotto forma di orologio". La linea va a celebrare degnamente entrambe le Maison, richiamando nello specifico da un lato la leggendaria collezione Royal Oak di Audemars Piguet (del 1972) e dall'altra gli iconici Swatch POP degli anni Ottanta. La caratteristica principale delle creazioni firmate Audemars Piguet × Swatch, è il cordino in pelle di vitello di alta qualità, con cuciture a contrasto e disponibile in tre lunghezze diverse: permette di indossare l'orologio in modo meno tradizionale, quindi anche attaccato alla borsa o al collo in qualunque altro modo suggerisca la fantasia, il proprio stile personale, il gusto del momento.

Royal Pop Green Eight

La linea si compone di otto modelli in totale: Green Eight, Blaue Acht, Lan Ba, Ocho Negro, Huit Blanc, Horenji Hachi, Otto Rosso, Otg Roz. Non è affatto un numero scelto a caso, ma è un riferimento agli otto lati della cassa e alle otto viti della caratteristica lunetta del Royal Oak. Di Swatch, c'è il movimento SISTEM51, unico movimento meccanico di fabbricazione svizzera al mondo in cui l'assemblaggio è automatizzato al 100%. Il materiale principale è quello sviluppato e brevettato da Swatch: il Bioceramic, composto per due terzi da ceramica di alta qualità e per un terzo da materiale di origine biologica derivato dall'olio di ricino.

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Audemars Piguet x Swatch Blaue Acht

Ogni orologio è impreziosito con due vetri zaffiro sul lato anteriore e posteriore della cassa, una garanzia di resistenza ai graffi, che rende visibile il movimento. Inoltre il fondello trasparente in zaffiro rende visibile la sgargiante stampa in stile Pop Art con la scritta "Royal Pop". Ogni modello è disponibile in uno dei due iconici stili: Lépine o Savonnette (con e senza scritta). La collezione Audemars Piguet × Swatch sarà disponibile in esclusiva a partire dal 16 maggio 2026 in store Swatch selezionati.

Audemars Piguet x Swatch Lan Ba

L'acquisto avrà delle limitazioni, come già fatto per altre precedenti collaborazioni illustri che hanno messo sull'attenti tutti i fan desiderosi di entrarne in possesso: sarà acquistabile un solo orologio al giorno per persona e per negozio. Il prezzo non è lo stesso per tutti gli otto modelli: sei costano 385 euro, ma il Lan Ba e l'Otg Roz costano 400 euro. I cordini sono accessori extra, venduti separatamente: anche in questo caso solo tre cordini al giorno per cliente, al prezzo di 45 euro ciascuno. Ora che c'è la data di lancio, non resta che aspettare, mettendo in conto di ritrovarsi davanti a scene come quelle viste in occasione del lancio del Moonswatch. La limited edition di Omega x Swatch ha dato vita a file interminabili all'esterno dei punti vendita: una vera e propria mania!