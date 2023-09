In coda da ore a Milano per il nuovo Swatch: quanto costa l’orologio subacqueo amato dai giovani Tanti giovani si sono messi in fila davanti al negozio Swatch a Milano per acquistare il nuovo modello della collezione Blancpain: ecco quanto vale l’orologio amato dai sommozzatori e dai ragazzi.

A cura di Giorgia Venturini

Dalla pagina Facebook di Blancpain X Swatch watch: la lunga coda davanti al negozio in centro a Milano

C'è chi si è messo in fila da stanotte davanti al negozio Swatch in via Vittorio Emanuele II, a Milano, e ha atteso per ore l'apertura dello store. Una fila che con il passare del tempo si è sempre fatta più lunga. Tutto per acquistare il nuovo modello della collezione Blancpain: l'ultima tendenza in fatto di orologi creata per omaggiare gli orologi subacquei. Il nuovo orologio ora è un trend che fa gola a tanti giovanissimi. Il costo? Vale 390 euro ed è disponibile in cinque varianti, ognuna per ogni oceano: Artic Ocean, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean e Antarctic Ocean.

L'orologio che ha fatto tendenza tra i giovani

A richiamare così tanti giovani è anche il fatto che a indossarlo durante i loro video sono soprattutto i fashion blogger tanto amati dalla generazione Z. Il nuovo modello si rifà all'orologio dei sommozzatori per eccellenza, ovvero il Fifty Fathoms ideato nel 1953 da un esperto di immersioni che puntava a sconfiggere la pressione subacquea. Da allora i sub non possono farne a meno e ora neanche i giovanissimi. Così in molti hanno atteso l'apertura dello store di Milano, uno dei pochi selezionati in tutta Italia per lanciare il nuovo modello.

Ad agosto lunghissima coda per un altro orologio

Ma non è che l'ultima fila davanti al negozio Swatch di Milano. Già lo scorso 30 agosto un'altra coda chilometrica aveva invaso la centralissima via di Milano: allora l'oggetto del desiderio che tutti vogliono si chiamava Moonwatch Mission to Neptune Gold, ovvero l'ultimo modello di orologio di Swatch e Omega. Questo orologio è invece dedicato al pianeta più lontano dal Sole e realizzato con oro lavorato durante l'ultima notte di luna piena del primo agosto. Lo scorso 30 agosto è stato l'unico giorni in cui era possibile acquistarlo: a Milano quindi si è formata subito una fila di aspiranti acquirenti che fin dalle prime ore del mattino avevano affollato corso Vittorio Emanuele.