Turista circondato da 4 giovani in piazza XXV Aprile a Milano: gli rubano l’orologio da 7mila euro Un turista tedesco è stato circondato all’alba di sabato 19 agosto da 4 giovani che gli hanno rubato l’orologio Rolex da 7mila euro. Il gruppo è riuscito a far perdere le proprie tracce prima dell’arrivo della polizia.

A cura di Enrico Spaccini

Quattro giovani hanno circondato due turisti stranieri intorno alle 4 del mattino di sabato 19 agosto in piazza XXV Aprile in centro a Milano, a pochi passi da Porta Nuova e dalla stazione Garibaldi Fs. Una volta avvicinati, hanno costretto uno dei due a consegnargli l'orologio di marca Rolex che aveva al polso dal valore che si aggira attorno ai 7mila euro e poi sono fuggiti. Sul caso sta indagando la polizia, ma per il momento il gruppo è riuscito a far perdere le proprie tracce e a portare via con sé la refurtiva.

Il furto in piazza XXV Aprile

A chiamare i soccorsi è stato un passante che ha notato i due turisti all'incrocio con corso Como. L'orologio era di proprietà di un 22enne tedesco, che si trova a Milano per trascorrere qualche giorno di vacanza insieme a un amico suo connazionale.

All'arrivo della polizia, i quattro aggressori descritti come probabilmente di origine nordafricana avevano già fatto perdere le loro tracce portandosi via il prezioso Rolex. Le due vittime avrebbero provato anche a fermarli, o comunque a trattenerli fino all'arrivo degli agenti, ma senza successo.

I quattro sono riusciti a far perdere le loro tracce

Al momento, i quattro non sono ancora stati rintracciati. Per quanto riguarda i due turisti, pare non abbiano riportato alcuna ferita, nonostante gli spintoni. Per questo motivo non è stato considerato necessario far intervenire i sanitari del 118.

Sul caso ora stanno indagando gli agenti della polizia, i quali potrebbero trovare elementi utili all'identificazione dei quattro autori del furto dalle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona.