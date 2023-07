Turista rapinato a Milano, in tre lo circondano e gli strappano l’orologio: bottino da 130mila euro Un turista austriaco è stato derubato a Milano: un gruppo di tre ragazzi gli ha portato via un orologio da 130mila euro.

Nella serata di ieri, sabato 29 luglio, un uomo è stato rapinato da un gruppo di ragazzi a Milano. La banda gli ha strappato un orologio di lusso. Si tratta di un bottino di oltre centomila euro. Sul caso indagano le forze dell'ordine: gli agenti di via Fatebenefratelli hanno svolto i rilievi necessari a risalire all'identità dei responsabili. Per il momento questi sono ancora ricercati.

Il gruppo ha strappato dal polso del turista un Patek Philippe

Sono ancora poche le informazioni attorno a questa vicenda. Il turista austriaco, un uomo di 53 anni, era in visita a Milano e si trovava nel Quadrilatero della Moda e precisamente in una delle vie più chic: via Sant'Andrea. Intorno alle 22.15, sarebbe stato accerchiato da un gruppo di tre ragazzi che gli hanno strappato dal polso un Patek Philippe. Il suo orologio vale circa 130mila euro. Il gruppo è poi scappato.

La denuncia in Questura

Sotto choc per quanto accaduto, il 53enne si è poi diretto in Questura a Milano. Una volta accolto dagli agenti di via Fatebenefratelli, ha raccontato quanto gli era successo. Ha spiegato, ancora in stato di choc, di essere stato accerchiato e derubato e precisato, inoltre, a quanto ammonta il valore dell'oggetto che gli è stato portato via. Ha fornito anche una descrizione dei tre ladri: si tratterebbe di tre giovani ragazzi. Gli investigatori, una volta raccolta la sua deposizione, hanno avviato le indagini.

Probabilmente, anche se ancora non confermato, potrebbe essere sequestrale immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Quei frame potrebbero consentire di arrivare all'identità del gruppo.