Fila chilometrica in Duomo a Milano per l’ultimo MoonSwatch Mission to Neptune Gold È in vendita solo per oggi, in 86 città in tutto il mondo tra cui Milano, l’orologio Mission to Neptune MoonSwatch: il modello in oro è stato prodotto durante la luna piena del primo agosto. E la fila per aggiudicarselo è chilometrica.

L'oggetto del desiderio che tutti vogliono, adesso, si chiama Moonwatch Mission to Neptune Gold. Ovvero l'ultimo modello di orologio di Swatch e Omega, dedicato al pianeta più lontano dal Sole e realizzato con oro lavorato durante l'ultima notte di luna piena del primo agosto. E a Milano, nell'unico giorno in cui è possibile acquistarlo, lo vogliono proprio tutti: è chilometrica la fila di aspiranti acquirenti che fin dalle prime ore del mattino affolla corso Vittorio Emanuele, transennata in un'apposita zona e controllata dai tanti addetti alla security.

Sì, perché il modello Mission to Neptune MoonSwatch (che contiene nel quadrante la scritta Sogna in grande, vola più in alto, esplora l’universo, raggiungi i pianeti, goditi la missione) sarà disponibile solo per oggi, mercoledì 30 agosto, presso 99 negozi Swatch selezionati in 86 città in tutto il mondo. Tra cui il capoluogo meneghino, preso d'assalto dai fan durante la vendita-evento.