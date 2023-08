Fermata banda specializzata in furti nei fast food: l’ultimo colpo contro una famiglia in vacanza Una banda è stata fermata tra piazza Dei Mercanti e piazza Duomo a Milano perché ritenuta responsabile di una serie di furti in alcuni fast food del capoluogo. L’ultimo nei confronti di una famiglia di turisti.

A cura di Ilaria Quattrone

Tre persone sono state arrestate a Milano perché ritenute responsabili di aver commesso alcuni furti in diversi fast food del capoluogo meneghino. L’ultimo sarebbe avvenuto nel pomeriggio di sabato 19 agosto. Alle 15 infatti al Kfc, che si trova in via degli Orefici, la banda avrebbe provato a derubare una famiglia.

Il trio sceglieva le vittime fuori dai fast food

I presunti responsabili – individuati grazie alle telecamere di sorveglianza – sarebbero un uomo di quarant’anni e due donne di 38 e 23 anni. Nel pomeriggio di sabato sarebbero stati notati dai poliziotti impegnati in un servizio di controllo del territorio: li hanno visti mentre si muovevano tra i negozi. Sarebbero stati impegnati a scegliere le loro vittime mentre parlavano al telefono.

Avrebbero infatti "puntato" una famiglia composta da un uomo di 47 anni, la moglie e il figlio. I tre, residenti in Emilia Romagna, si trovavano in Lombardia per vacanza. Quel pomeriggio si sono fermati nel fast food per consumare il pranzo. Appena individuato un tavolo, si sono seduti e hanno appoggiato un marsupio nero.

La dinamica

Ed è in quel momento che è stato attuato il piano: la malvivente più giovane sarebbe andata in bagno che si trovava vicino al tavolo dove la famiglia stava mangiando. Subito dopo, l'uomo si sarebbe avvicinato allo stesso tavolo e si sarebbe appoggiato. Avrebbe dato le spalle alla vittima e avrebbe finto di essere in fila per andare in bagno.

L’altra donna avrebbe atteso che la complice uscisse dalla toilette. Una volta fuori, la 28enne avrebbe appoggiato uno zaino nero accanto alla vittima e in questo modo avrebbe permesso alla 38enne di prendere il marsupio. Appena conclusa l’operazione, sarebbero uscite e si sarebbero dirette in piazza dei Mercanti dove sono state poi fermate dalla polizia. Sono state arrestate con l’accusa di furto aggravato in concorso.

L’uomo è stato fermato vicino piazza Duomo: durante la perquisizione è stato trovato con un cellulare che è risultato essere stato rubato alcune ore prima proprio vicino alla Cattedrale. Oltre che per furto, dovrà rispondere di ricettazione.