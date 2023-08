Una ragazza di 28 anni entra in un ristorante a seno nudo e aggredisce i camerieri: denunciata Una 28enne è entrata a seno nudo in un fast food di Milano e ha aggredito, prima verbalmente poi anche fisicamente, due camerieri. È stata fermata e denunciata dalla Polizia.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Immagine di repertorio

Nel pomeriggio di ieri, domenica 13 agosto, una ragazza di 28 anni è entrata in un ristorante del centro di Milano a seno scoperto. Si è diretta verso il bancone e subito ha iniziato a insultare il personale di sala, per poi aggredire fisicamente due camerieri. Gli altri clienti hanno chiamato il 112 e immediatamente è intervenuta una volante della Polizia, che ha fermato e denunciato la donna.

Entra nuda in in ristorane

Mancava poco alle 17 di ieri quando la ragazza, originaria di El Salvador ma regolarmente residente in Italia, è entrata nella sede di via Dante di Five Guys, la catena di fast food statunitense che cucina hamburger, hot dog e patatine fritte. Tutti l'hanno notata in quanto si presentava a seno scoperto nonostante fosse nel centro di Milano.

Si è diretta verso il bancone e, senza alcun motivo, ha iniziato a inveire contro i dipendenti del ristorante. Due di loro, uno di 24 anni e l'altro di 25, hanno provato a fermarla e, a quel punto, lei ha iniziato a colpirli ripetutamente con le mani, aggredendoli anche fisicamente oltre che verbalmente.

Fermata e denunciata dalla Polizia

Altre persone presenti all'interno del locale hanno chiamato il numero unico di emergenza e poco dopo è arrivata sul posto una volante della Questura di Milano. I due agenti di pattuglia sono riusciti a immobilizzare la donna e accompagnarla all'ospdale Policlinico per farla calmare e per un consulto psichiatrico.

Successivamente la 28enne è stata portata presso gli uffici della Questura di via Fatebenefratelli e identificata: è risultata avere già altri precedenti penali a carico. Ora è stata indagata per lesioni ai danni due due camerieri di Five Guys, che fortunatamente non hanno riportato danni seri.