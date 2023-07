Rissa in un locale, ragazzo di 19 anni accoltellato a una gamba: denunciato un 18enne Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato a una gamba dopo una rissa esplosa in un locale di Castel Goffredo (Mantova): è stato denunciato un giovane di 18 anni.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella notte di oggi, domenica 23 luglio, intorno all'1.30 è esplosa una rissa a Castel Goffredo, un comune che si trova nella provincia di Mantova. Quella che doveva essere una serena sera di estate, si è trasformata in un incubo. Per motivi ancora poco chiari, due ragazzi si sono scontrati tra di loro. Uno è stato accoltellato a una gamba ed è stato portato in ospedale. Un altro è stato invece denunciato.

La risas è esplosa all'interno di un locale

La rissa è esplosa all'interno di un locale. Per il momento non si conosce il nome della struttura. Un ragazzo di 19 anni ha iniziato a discutere con uno di 18 anni. Dalle parole si è presto passati alle mani e poi alle armi. Il 19enne è stato accoltellato alla gamba. Considerato quanto accaduto, i passanti hanno chiesto l'intervento degli operatori sanitari del 118 e delle forze dell'ordine.

Il 19enne portato in ospedale con una ferita alla gamba

I medici e i paramedici del 118 sono arrivati sul posto con un'ambulanza: dopo aver fornito le prime cure sul posto, hanno portato il 19enne in ospedale e precisamente a Castiglione delle Stiviere. Fortunatamente il coltello non ha interessato parti vitali. Il ragazzo, originario di Bagnolo, è stato medico ed è stato dimesso: se la caverà con qualche giorno di prognosi.

Il 18enne invece è stato fermato dai carabinieri che, una volta sul posto, hanno svolto i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Hanno anche ascoltato le testimonianze delle persone che hanno assistito ai fatti. Il 18enne è stato così portato in caserma per procedere con l'identificazione ed è stato denunciato. Adesso dovrà rispondere dell'accusa di lesioni.