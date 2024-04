video suggerito

Ragazzo di 25 anni accoltellato nel Milanese: arrestato l'aggressore Un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato in viale Marconi a Parabiago (Milano). Ha avuto un litigio con un 42enne, il quale avrebbe poi estratto un coltello e l'avrebbe colpito con diversi fendenti.

A cura di Ilaria Quattrone

(Archivio)

Nella giornata di oggi, mercoledì 3 aprile, un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato in viale Marconi a Parabiago, comune che si trova in provincia di Milano. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento dalle forze dell'ordine, ha avuto un litigio con un 42enne, il quale avrebbe poi estratto un coltello e l'avrebbe colpito con diversi fendenti.

L'aggressione al culmine di un litigio

La segnalazione alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivata intorno alle 11. Vicino a un negozio, che è collocato vicino al civico 100, era stato aggredito un giovane. Al culmine di una discussione, un uomo avrebbe impugnato un coltello e si sarebbe scagliato contro il 25enne: sarebbe stato colpito al basso evento. L'aggressore è poi scappato.

Il 25enne è ricoverato in gravissime condizioni

Areu ha inviato i medici e i paramedici del 118 che sono intervenuti a bordo di un'ambulanza e un'automedica. Dopo aver fornito le prime cure sul posto, lo hanno trasferito in codice rosso al pronto dell'ospedale di Legnano. Le sue condizioni sono delicate, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Nel frattempo i carabinieri della compagnia di Legnano hanno cercato e individuato il presunto aggressore. Lo hanno portato in caserma dove è stato identificato. I militari, intanto, stanno provando a ricostruire l'esatta dinamica e in particolare modo capire i motivi della lite. Non sembrerebbe essere stata trovata l'arma del delitto.