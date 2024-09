Ragazzo di 23 anni violentato sui Navigli a Milano: si cerca l’aggressore

video suggerito

A Milano, nella notte tra sabato 7 e domenica 8 settembre, un ragazzo di 23 anni è stato violentato in zona Navigli. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, intervenute in seguito alla chiamata dello stesso 23enne, il giovane avrebbe passato la serata in compagnia di due uomini conosciuti su un sito di incontri: uno di questi pare lo abbia aggredito e quindi violentato. Il ragazzo è stato trasportato in codice giallo alla clinica Mangiagalli.

La dinamica

La chiamata è stata effettuata intorno alle 6.30 del mattino: è il 23enne ad allertare i soccorsi del 118 che giunti lungo il Naviglio Pavese con un'ambulanza in codice giallo, hanno trovato il ragazzo in stato di choc e visibilmente disorientato. Secondo la ricostruzione degli agenti di polizia giunti sul posto, il ragazzo avrebbe trascorso la serata con due uomini conosciuti su un sito di incontri. Tuttavia, ci sono molti buchi temporali nella sua deposizione dovuti all'elevato tasso alcolemico riscontrato nelle analisi effettuate presso il centro antiviolenza della clinica Mangiagalli di Milano, dove vengono svolti gli esami per accertare le violenze denunciate.

Il ragazzo pare sia stato aggredito da uno dei due uomini con i quali ha trascorso la serata: "Sono stato violentato da uno di loro", pare abbia confermato alla polizia che in queste ore sta vagliando le immagini di videosorveglianza delle telecamere presenti lungo il Naviglio Pavese.

Il precedente

È l'ennesimo caso di violenza che si verifica nella metropoli lombarda ai danni di un giovane ragazzo. Nel marzo del 2023, in via Lecco, zona Porta Venezia, un ventiduenne ha raccontato agli agenti di polizia di essere stato “accerchiato e violentato" da quattro persone chiamate da un conoscente con il quale stava chiacchierando. Il giovane è stato soccorso e portato all'ospedale Mangiagalli, poi però non avrebbe formalizzato la denuncia e si sarebbe allontanato dalla clinica che lo aveva preso in cura.