Aggressione sui Navigli a Milano, insegue e minaccia uno studente: arrestato Mercoledì 9 settembre, un 25enne è stato aggredito da un senzatetto in zona Navigli. Il malvivente avrebbe richiesto una somma di denaro alla vittima che dopo aver rifiutato lo avrebbe minacciato.

A cura di Carlo Coi

Mercoledì 9 settembre, a Milano, intorno alle 21, uno studente dell'Accademia delle Belle Arti (Naba) è stato aggredito da un uomo noto alle forze dell'ordine. L'attacco sarebbe avvenuto in zona Navigli per motivi futili. Il 25enne ha denunciato alla Polizia quanto accaduto. Le forze dell'ordine hanno arrestato il malvivente che oggi attende il rito abbreviato.

L'aggressione ai danni dello studente

L'azione violenta si sarebbe consumata intorno alle 21. Il ragazzo dopo aver trascorso alcune ore sui Navigli, centro della movida milanese, è stato attaccato, in via Segantini, da un senzatetto abitudinario della zona. Il malvivente avrebbe preteso una piccola somma di denaro dalla vittima, poco più di 20 euro, mentre quest'ultima si recava a prendere la sua auto in un parcheggio cittadino. Il 25enne dopo aver declinato la richiesta, è stato minacciato e inseguito dallo sconosciuto, che gli ha riferito di essere in possesso di un'arma da fuoco.

Lo studente ha denunciato l'aggressione a una volante della Polizia che pattugliava la zona, che dopo aver ascoltato la testimonianza si è messa sulle tracce del senzatetto. Scovato all'interno di un giardinetto vicino al luogo dell'aggressione, il malvivente è stato prima identificato e successivamente è stato preso in custodia. Accusato di rapina, attende la sentenza del giudice.

Il precedente di pochi giorni fa

Continua a far discutere il problema sicurezza riscontrato nei luoghi simbolo della movida milanese, in particolar modo, diversi disordini sono avvenuti in zona Navigli. Solo pochi giorni fa, domenica 8 settembre, un 23enne, disorientato e in stato di ebbrezza aveva denunciato di essere stato violentato, lungo il Naviglio Pavese, da un individuo conosciuto su un sito di incontri. Il ragazzo dopo aver denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine, è stato preso in cura presso il centro antiviolenza della clinica Mangiagalli di Milano.