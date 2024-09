video suggerito

Ragazzo di 19 anni accoltellato nella notte a Milano: è grave in ospedale, si cerca l’aggressore Nella notte di martedì 17 settembre, a Milano, un 19enne è stato accoltellato nel quartiere Corvetto. Il ragazzo è stato ricoverato in gravi condizioni presso il Policlinico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Carlo Coi

Immagine di repertorio

Nella notte di martedì 17 settembre, a Milano, si è verificato un grave episodio di violenza nel quartiere Corvetto, dove un giovane di 19 anni è stato accoltellato. L'intervento dei soccorsi è avvenuto intorno alle 4, a seguito di una segnalazione anonima. Il ragazzo, con evidenti ferite da arma da taglio alla schiena, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Milano. Al momento, le forze dell'ordine sono impegnate a indagare sulla dinamica dell'accaduto, che risulta ancora poco chiara. Questo episodio di violenza contribuisce a mettere in evidenza le problematiche legate alla sicurezza nella zona, dove negli ultimi mesi sono stati registrati altri tre attacchi, uno dei quali ha coinvolto le forze dell'ordine, intervenute per sedare una rissa.

La dinamica dell'aggressione

Grazie a una chiamata anonima al 118, i soccorsi hanno potuto localizzare il luogo dell'aggressione e sono potute intervenire rapidamente per prestare assistenza al ferito, un giovane 19enne di origini straniere, accoltellato alla schiena intorno alle 3.30 della notte di martedì 17 settembre. L'ambulanza è intervenuta all'altezza dei civici 20/24 di viale Omero, nel quartiere Corvetto, periferia sud-est di Milano. Le autorità stanno indagando per chiarire i dettagli dell'aggressione, cercando di capire se si tratti di un regolamento di conti tra bande o di un tentativo di furto degenerato in violenza.

I precedenti nel quartiere Corvetto

Non è il primo episodio di violenza registrato nel quartiere Corvetto, l'8 giugno scorso un uomo è stato aggredito da 3 adolescenti, due ragazzi e una ragazza, con calci e pugni. L'accusa rivolta al malcapitato è di aver rischiato di investire la ragazza dopo che quest'ultima era sbucata improvvisamente da dietro un autovettura parcheggiata. Nello stesso giorno, alcuni agenti di Polizia presenti in quartiere sono stati bersagliati da una gruppo di individui che hanno ostacolato l'arresto di un uomo.