Agente della polizia locale aggredito a Milano: chiesti due anni per due ragazzi A Milano sarebbe avvenuta un’aggressione nei confronti di un sovrintendente della polizia locale. La Procura di Milano ha chiesto una condanna a due anni con pena sospesa per due ragazzi a processo con rito abbreviato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Tra il 14 e il 15 gennaio 2022 a Milano sarebbe avvenuta un'aggressione nei confronti di un sovrintendente della polizia locale. L'episodio si è verificato in via Fra Luca Pacioli che si trova in zona Solari. Nella giornata di oggi, martedì 9 aprile, la Procura di Milano ha chiesto una condanna a due anni con pena sospesa per due ragazzi a processo con rito abbreviato.

A entrambi le pubblico ministero Maria Cristina Ria e Ilaria Perinu – coordinate dalla procuratrice aggiunta Laura Pedio – hanno contestato i reati di rapina, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale di porto in luogo pubblico di arma. Per le magistrate hanno sostenuto quanto dichiarato dal 62enne – che era in servizio all'unità centrale informativa del comando – che ha affermato di essersi qualificato.

Ha infatti spiegato di aver mostrato il tesserino ai giovani prima di essere aggredito. Queste parole non trovano conferma in quanto hanno affermato gli imputati. Questi ultimi, infatti, hanno sostenuto che l'uomo li avrebbe minacciati con una pistola. Sarebbero quindi intervenuti per disarmarlo convinti che si trattasse di una scacciacani. Se così fosse, cadrebbe la contestazione di resistenza a pubblico ufficiale e rapina dell'arma di ordinanza. Gli avvocati dei giovani punteranno invece sull'assoluzione.

C'era anche un terzo indagato che invece ha chiesto di patteggiare una pena sospesa a due anni. Il prossimo 16 aprile arriverà la decisione del giudice dell'udienza preliminare Roberto Crepaldi.