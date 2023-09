Back to Hogwarts 2023 a Milano, il programma dell’evento dedicato a Harry Potter Dall’1 al 3 settembre anche nella città di Milano si celebra il Back to Hogwarts: si tratta di una delle ricorrenze più attese nel calendario degli appassionati di Harry Potter. A Milano ci saranno diversi eventi a tema: un’area immersiva alla Stazione Centrale e diverse attività al famoso negozio di giocattoli Fao Schwarz.

Dall'1 al 3 settembre anche nella città di Milano si celebra il Back to Hogwarts, l'evento dedicato agli appassionati di Harry Potter. In tutto il capoluogo meneghino ci saranno diversi eventi a tema. Per i fan si tratta, infatti, di una delle ricorrenze più attese. Alla Stazione Centrale di Milano sarà installata un'area immersiva dopo sarà possibile vivere la propria esperienza di viaggio verso la scuola dei maghi, la tanto amata Hogwarts. Non mancheranno però appuntamenti anche nel famoso negozio di giocattoli Fao Schwarz dove sarà prevista un'iniziativa che riporterà i più piccoli tra i banchi di scuola.

Back to Hogwarts 2023, a Milano l'area immersiva alla Stazione Centrale

Alla stazione centrale di Milano sarà quindi organizzato uno spazio ispirato a King's Cross, la stazione londinese dove, nei celebri film, Harry Potter e i suoi amici salgono sul treno diretto a Hogwarts. E infatti i fan potranno ricreare il loro viaggio: potranno usufruire delle opportunità fotografiche che ritraggono il binario 9 e 3/4, l'Espresso diretto alla scuola e la Sala Grande. In città ci saranno inoltre tre statue a grandezza naturale di Harry, Ron e Hermione.

Le lezioni di magia al negozio Fao Schwarz

Anche il noto negozio di giocattoli Fao Schwarz sarà coinvolto nell'evento Back to Hogwarts. All'interno sarà ricreato Diagon Alley, il famoso quartiere dove tutti i maghi acquistano libri, bacchette e ciò che è necessario per iniziare l'anno scolastico. E infatti la stessa catena, attraverso un post su Facebook, ha scritto: "Non hai fatto in tempo a passare da Diagon Alley? Non preoccuparti, da FAO Schwarz trovi tutto il necessario per tornare sui banchi della scuola di magia più famosa al mondo". Dall'1 al 3 settembre è infatti possibile partecipare alle attività proposte all'interno del negozio.