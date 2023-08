Cosa fare a Ferragosto 2023 a Milano: gli eventi in città per il weekend del 15 agosto Musei, concerti, cinema, divertimento e relax. Tutte le soluzioni per trascorrere il Ferragosto a Milano senza perdere il sapore dell’estate.

A cura di Enrico Spaccini

Quest'anno Ferragosto arriva di martedì e in molti sono già tornati dalle vacanze. Per questo motivo, Milano ha voluto organizzare un 15 di agosto che faccia sentire ancora il sapore dell'estate a chi ha terminato le proprie ferie e, magari, a chi ancora deve iniziarle. Cinema, musei, dj set e luna park sono pronti a garantire una giornata di divertimento a milanesi e turisti.

Ferragosto in città: i musei aperti

‘Milano è Viva‘, il palinsesto di iniziative promosso dal Comune inaugurato lo scorso giugno e che accompagna la città fino al prossimo autunno, non ha di certo dimenticato Ferragosto. Tutti i musei civici, infatti, saranno aperti al pubblico con l'orario consueto. Si potranno, quindi, visitare il Castello Sforzesco, il Museo del Novecento, la Galleria d'arte moderna, la Casa Museo Boschi di Stefano, Palazzo Morando, Palazzo Moriggia e la Casa della Memoria. I musei con ingresso a pagamento saranno gratuiti a partire dalle ore 14 fino a chiusura.

A Palazzo Reale, poi, si terranno cinque mostre a ingresso libero e gratuito, dedicate a Mario Nigro, Mario Dondero, Fabrizio Plessi, Omar Galliari e Xhixha (dalle 12 alle 19:30). Al Padiglione d'arte contemporanea (Pac), invece, andrà in scena la Performing Pac – Dance me to the end of love (dalle 12 alle 19:30), mentre alla Fabbrica del Vapore saranno aperte al pubblico tutte le mostre allestite.

Ferragosto tra rock, musica classica e dj set

Non vi bastano i musei aperti? Nessun problema, perché al Castello Sforzesco ci sarà il Rock Circus: una storia del rock attraverso cover e inediti live di Paride Orfei, alla quale daranno il proprio contributo anche artisti e acrobati circensi.

Per quanto riguarda la musica classica, invece, basterà andare alla Chiesa di Santa Maria dei Miracoli dove suonerà la Kirchensonaten di Mozart eseguita dall’ensemble francese Les Surprises.

A Cascina Cuccagna si terrà l'evento conclusivo, a ingresso libero, del festival Suoni Mobili. Un Magic Bus partirà alle 16:15 dalle case popolari di via Cogne 4, alle 17:15 da via Palmanova 59 e alle 17:35 da piazzale Dateo 5. Al termine del percorso, ci sarà dalle ore 18 il dj set di Gurbaaz di Radio Popolare. Poi, ancora, musica dal vivo con il trio sperimentale Sneer e un aperitivo speciale da 10 euro che comprende birra e focaccia con salame padovano.

Il grande schermo

Non mancherà nemmeno il cinema per questo Ferragosto. Tutte le arene estive di AriAnteo hanno in programma uno spettacolo serale (ore 21): Last film show di P. Nalin alla Fabbrica del Vapore, Barbie a piazza dei Mercanti, I peggiori giorni a City Life e Indiana Jones a Incoronata. All'Arena Milano est, in zona Lambrate, andrà in scena Il grande giorno di Massimo Venier.

Altrimenti, è ancora attiva l'iniziativa Cinema Revolution. Fino al 16 settembre, infatti, i film italiani ed europei al cinema costano solo 3,50 euro.

Luna Park e spa

Anche Acquaworld è pronto ad accogliere il Ferragosto. Nel parco acquatico di Concorezzo il 15 agosto andranno in scena beer pong, toro meccanico, dunk tank, tiro al barattolo e altri grandi classici della tradizione delle fiere in stile americano. Per finire, alle 21 inizia lo schiuma party con dj set. Il tutto a partire da 21 euro (drink incluso).

Per concludere, tra musei, musica, cinema e luna park, non poteva mancare la soluzione relax. Alla spa di Monticello, infatti, a partire dalle 14 l'area esterna ospiterà musica lounge e in serata dj set con giochi e quiz a premi. Con un ingresso dal costo di partenza fissato a 50 euro, la giornata si concluderà con uno show di fuoco e l’accensione dei bracieri.