Milano Pride 2024: orari, percorso della parata il 29 giugno e l’evento finale all’Arco della Pace

Nella giornata di oggi, sabato 29 giugno, le vie di Milano si coloreranno per la parata del Milano Pride 2024. Il corteo inizierà alle 15:00 di pomeriggio da via Vittorio Pisani, davanti la Stazione Centrale, e si concluderà alle 18:00 all'Arco della Pace. In seguito, ci sarà il grande evento finale che durerà fino all'1:00 di notte, come si legge sul sito ufficiale del Milano Pride. Alla parata sono attese almeno 300 mila persone.

Come ogni anno, tutto il mese di giugno è dedicato alla comunità Lgbtqia+ e a Milano si sono tenuti centinaia di eventi organizzati e promossi da istituzioni, realtà commerciali, altri enti e associazioni. I temi trattati sono stati svariati, a partire dalle musica e dal teatro, fino alla salute e alla politica. Tutti gli eventi sono stati organizzati in tre piazze del quartiere Porta Venezia di Milano, che ha ospitato anche ospiti internazionali. Oggi, non ci sarà il Pride solo a Milano, ma anche a Napoli, Bari, Cagliari e Ragusa.

Orari del Milano Pride 2024 e il percorso della parata

Il primo appuntamento di oggi sarà il ritrovo di tutti i manifestanti in via Vittoria Pisani, davanti alla Stazione Centrale, previsto per le 15:00 del pomeriggio. Il corteo vero e proprio inizierà mezz'ora dopo, alle 15:30, e partirà da piazza Repubblica fino a Viale Liberazione, per poi svoltare in via Melchiorre Gioia e raggiungere piazza XXV Aprile, i Bastioni di Porta Volta e viale Elvezia. Da lì, si arriverà all'Arena, per poi continuare su viale Byron, viale Melzi d'Eril, corso Sempione e, infine, l'Arco della Pace.

L'intero percorso avviene su strada e risulta accessibile a tutti. In alcuni tratti si può percorrere anche sulla pista ciclabile presente. Il tragitto è lungo circa 3 km. La tappa finale (Arco della Pace) accoglierà i manifestanti per le 18:00. Qui, sarà allestito il palco dal quale sono previsti interventi di attivisti, personaggi pubblici, attori, comici e, infine, un concerto di artisti italiani.

Il percorso della parata (foto presa dal sito ufficiale di Milano Pride)

L'evento finale all'Arco della Pace dopo il corteo

L'evento finale del Milano Pride è previsto dalle 18:00 all'1:00 di notte. Sul palco al centro della piazza si esibiranno Orietta Berti, La Cesira, Clara, Daniele Gattano, Michele Bravi, Gianmaria, Karma B, N.A.I.P, Debora Villa, Ditonellapiaga, Ricchi e Poveri, BigMama, Beatrice Quinta, Sethu, Gaia, Chadia e Francesca Michielin.

La conduzione sarà alternata tra Marta Pizzigallo, Edoardo Zaggia, Francesco Cicconetti, Kaze e Fabrizio Colica. Ha già confermato la sua presenza la segretaria del Pd Elly Schlein che, dalle 15:30, salirà sul carro dei democratici, ma sembra che non interverrà dal palco. Assente il sindaco della città, Beppe Sala, perché dovrà sottoporsi a un piccolo intervento. Il primo cittadino ha, comunque, mostrato la sua vicinanza alla parata, già dimostrata approvando il patrocinio del Comune.

Le strade chiuse e il divieto di vendita di alcolici

Al momento, per il passaggio del corteo, sembra che nessuna strada rimarrà chiusa per il passaggio dei manifestanti. Anche per le linee di autobus e tram non sembra siano previste eventuali deviazioni o sospensioni delle tratte. Previsti possibili tempi di attesa più lunghi alle fermate.

È sicuro, invece, che non si potranno somministrare e vendere bevande alcoliche e super alcoliche, sia in forma fissa che ambulante. Divieto anche per l'asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine. Lo fa sapere la Prefettura di Milano dal suo sito ufficiale. Il divieto sarà in vigore dalle 15 alle 17 nella in zona tra Porta Venezia e Garibaldi, delimitata tra piazza Duca D’Aosta, piazza IV Novembre, piazza Luigi di Savoia. Dalle 17 alle 24 in piazza e parco Sempione. Sono esclusi dal divieto gli esercizi pubblici per il servizio al tavolo, fermo restando il divieto di asporto di qualsiasi bevanda in bottiglia, in contenitori di vetro e latta.