Elly Schlein al Pride di Milano: “Giorgia Meloni attacca i giornalisti invece dei suoi giovani” “Giorgia Meloni attacca i giornalisti invece dei suoi giovani”: a dirlo è la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, durante il Pride di Milano, in merito a quanto affermato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni relativamente all’inchiesta del team Backstair di Fanpage.it. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Ilaria Quattrone

Fanpage.it

Nella giornata di oggi, sabato 29 giugno, si sta svolgendo il Pride 2024 a Milano. Il corteo è iniziato alle ore 15 ed è partito dalla Stazione Centrale. Concluderà poi alle ore 18 all'Arco della Pace con una grande festa in cui ci saranno diversi artisti e cantanti. Presenti anche molti esponenti politici, tra cui la segretaria del Partito democratico Elly Schlein. Poco prima che la sfilata iniziasse, la numero uno del Pd ha commentato le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, in merito a quanto emerso nell'inchiesta "Gioventù Meloniana" del team Backstair di Fanpage.it sulla giovanile di Fratelli d'Italia, ha affermato che il metodo di infiltrazione utilizzato dai giornalisti sia da "regime".

"È gravissimo che la presidente del Consiglio, anziché rispondere, affrontare e prendere provvedimenti sul merito che emerge dell'inchiesta di Fanpage.it che rileva un problema molto grande alla base della sua giovanile di antisemitismo, di razzismo e di apologia del fascismo, anziché rispondere e prendere provvedimenti su questo, abbia colto l'occasione per un attacco molto forte alla libertà di stampa e alla libertà dei giornalisti e delle giornaliste. È come se avesse detto che sarebbe stato meglio non venisse fuori", ha affermato Schlein rispondendo alle domande dei giornalisti.

La leader del partito democratico ritiene infatti che i cittadini e le cittadine "hanno il diritto di sapere quello che succede dentro al partito che esprime la presidente del Consiglio di questo Paese. Ed è incredibile che Meloni non abbia trovato la forza di prendere le distanze e cacciare queste persone dal suo partito" , ha infine chiosato.