Miu Miu mette i tacchi alti in borsa, ora le donne sono libere di camminare comodamente La dittatura dello stiletto è finita e ora anche la moda propone calzature rasoterra adattandosi alle esigenze di comfort delle donne moderne. Miu Miu porta in passerella un inno alla comodità.

A cura di Annachiara Gaggino

Un look Miu Miu Primavera/Estate 2024

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Primavera/Estate 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Chi non si è mai trovata a mettere i tacchi in borsa, per indossarli una volta arrivata e fare il tragitto in tutta comodità? Miu Miu porta questa scena addirittura sulla passerella della Paris Fashion Week. Miuccia Prada sceglie così di rappresentare nella sua Primavera/Estate 2024 una donna reale, che gira, viaggia, cammina e lo fa con calzature comode, tenendo i tacchi alti in borsa. Verranno indossate quelle scarpe? O è l'ennesima presa di posizione del mondo della moda che dice basta allo stiletto, dimostrando che si può essere chic anche con uno stile flat. Dai sandali infradito alle Mary Jane, dai mocassini alle scarpe stringate tipo Derby, ormai Miu Miu viaggia rasoterra, fondendo eleganza a comodità.

L'inno alla comodità nella collezione Primavera/Estate 2024 di Miu Miu

Stiamo assistendo a un'inversione di rotta, ormai per essere davvero alla moda bisogna dire addio allo stiletto. Basta piedi doloranti e mal di schiena, la moda si evolve e si adatta a uno stile di vita che vede le donne sempre più dinamiche, più impegnate, e che per questo hanno bisogno di una nuova eleganza che si adegui al concetto di comodità.

Il dettaglio del look di Miu Miu

Miu Miu risponde a questo bisogno e ci propone dei look perfetti per accompagnarci dalla mattina alla sera, borse extra large, spaziose, per contenere tutto ciò che la donna di Miu Miu ha bisogno nel corso della giornata. Le culotte, protagoniste della scorsa stagione, vengono riproposte, in tessuto jersey e colori sgargianti con i laccetti in vita messi in mostra che diventano degli accessori, riconfermandosi capo must anche per l'inverno 2023. Miuccia Prada ci insegna che i sandali infradito dalla suola in gomma possono essere indossati anche quando scende la notte, abbinati a vestiti di strass oro e neri, e l'effetto è abbagliante.

Leggi anche Maison Margiela collezione Primavera/Estate 2024

Un look Primavera/Estate 2024 Miu Miu

Il trend delle scarpe basse

Miu Miu non è l'unica Maison di moda ad aver abbandonato i tacchi vertiginosi e ad aver creato dei look da sera rasoterra. Nell'ultima Fashion Week meneghina Giorgio Armani ha voluto portare in passerella lunghi abiti di seta abbinandoli a scarpe da ginnastica e sandali bassi. Dolce&Gabbana e Fendi cavalcano l'onda e anche loro scelgono la comodità a discapito di qualche centimetro in meno. Le star amano questa tendenza e ormai la scelgono anche sul red carpet, tra loro anche Charlize Theron che alla sfilata di Dior ha scelto di indossare una gonna lunga con dei sandali super flat.