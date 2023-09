Charlize Theron alle sfilate di Parigi: è regina di sensualità tra trasparenze e cristalli L’attrice sudafricana ha preso parte allo show di Dior indossando una gonna see-through in oro. Dai gioielli alla borsa, tutti i dettagli dell’outfit.

A cura di Annachiara Gaggino

Charlize Theron alla sfilata di Dior Primavera/Estate 2024

Charlize Theron splende sul front row della sfilata Primavera/Estate 2024 di Dior. La Maison ieri ha fatto sfilare delle "streghe" durante la Paris Fashion Week, uno show ricco di messaggi, come è solita fare la direttrice creativa Maria Grazia Chiuri, che da sempre utilizza la moda per portare avanti le proprie battaglie.

La sfilata Primavera/Estate 2024 di Dior

Una collezione che ripercorre la storia del marchio francese, dalle sue origini a oggi, incentrata su colori neutri, in cui domina il bianco e nero. Regnano le asimemtrie e i contrasti, il rigore delle gonne lunghe anni '50 viene reso sensuale grazie a pizzi e trasparenze mentre le camicie si diventano dei top mono spalla. Ed è proprio in questo contesto di vedo-non vedo che l'attrice sudafricana basa il suo outfit, dimostrando che la passerella l'avrebbe potuta calcare anche lei.

Charlize Theron in Dior

Chi ha firmato il look di Charlize Theron

Già testimonial del profumo J'Adore, Charlize Theron ha un legame di lunga data con la Maison di LVMH. Appare sempre elegantissima e splendente nelle campagne del brand e anche per lo show sceglie di brillare indossando una gonna in oro tempestata di cristalli traforata con effetto trasparenza che lascia intravedere le culotte nere, ormai must della stagione. Il capo, che è stato svelato durante la sfilata couture Autunno/Inverno 2023, è stato abbinato ad una camicia bianco ottico over con bottoni a scomparsa e le maniche rimboccate fino a tre quarti. L'attrice ha scelto di raccogliere i capelli lasciando scoperto il volto truccato in modo leggero e incorniciato da un paio di orecchini dorati Dior con il monogram CD e perle pendenti. Il look è stato completato da una clutch nera sempre del brand francese.