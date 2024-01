Abdul Mateen, chi è il principe del Brunei che ha organizzato una festa di matrimonio di 10 giorni I festeggiamenti del primo royal wedding dell’anno inizieranno il 7 gennaio per concludersi il 14. Figlio del sultano Hassanal Bolkiah, detiene un patrimonio di 15 miliardi di euro e 30 tigri nel suo zoo personale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Abdul Mateen e Anisha Rosnah binti Adam

Il 2024 si apre con un royal wedding. Prima dell'atteso matrimonio di Hugh Grosvenor, duca di Westminster che avrà come testimone il principe William e che si terrà il 7 giugno verrà celebrato quello di Abdul Mateen, figlio del sultano del Brunei, per cui sono in programma dei festeggiamenti che inizieranno domenica 7 gennaio per protrarsi fino al 16 dello stesso mese. Per l'occasione sarà organizzato un calendario ricco di eventi a cominciare dalla proposta di matrimonio ufficiale che sarà accompagnata da esibizioni musicali, la cerimonia nuziale che si terrà l'11 gennaio nella moschea di Omar Ali Saifuddien, una parata per le strade della capitale il 14 gennaio per poi concludersi con un ricevimento e un banchetto a cui prenderanno parte membri delle famiglie reali di tutto il mondo. La prima foto sul suo profilo Instagram è stata pubblicata proprio in compagnia della fidanzata Anisha Rosnah binti Adam, augurando buon anno a tutti i follower.

Abdul Mateen

Chi è Abdul Mateen, figlio del sultano di Brunei

Sebbene in Europa non sia una persona molto nota, nel sud-est asiatico è una vera e propria celebrità e il suo profilo Instagram conta 2,4 milioni di follower. Decimo figlio del sultano Hassanal Bolkiah e della sua seconda ex moglie Hajah Mariam Abdul Aziz, il trentunenne ha studiato politica internazionale al King's College di Londra. Pur non detenendo il titolo di principe ereditario è spesso accanto al padre nelle occasioni ufficiali, come il funerale di Elisabetta II, l'incoronazione di Carlo III e il matrimonio di Hussein di Giordania e della principessa Rajwa.

Abdul Mateen

Ha frequentato la Reale accademia militare di Sandhurst, la stessa che ha visto tra le sue reclute i figli di Carlo e Diana: William e Harry. Addestrato dalla RAF-Royal Air Force, Mateen è diventato pilota di elicotteri e capitano delle Forze Armate del Brunei. Con un patrimonio di 15 miliardi di euro, il principe è anche un appassionato di polo, partecipando a svariati campionati internazionali in rappresentanza del Paese. Tra i suoi interessi più strani quelli per gli animali selvaggi, come le tigri, ne possiede 30 nel suo zoo personale, e quello per le macchine di lusso.

Abdul Mateen

Chi è la futura moglie di Abdul Mateen

Anisha Rosnah binti Adam è la nipote di Isa bin Ibrahim, ministro responsabile dell’ufficio del primo ministro. Importante uomo d'affari e ex presidente della Royal Brunei Airlines, ha ricoperto diverse cariche politiche, tra cui quella di ministro degli Interni e portavoce del Consiglio legislativo. Di lei non si sa molto, né è noto quando la relazione sia diventata ufficiale, ma lo scorso gennaio è stata vista al matrimonio della sorella di Mateen con un anello di diamanti al dito, indizio che le nozze erano già in programma.

Abdul Mateen con la squadra di polo del Brunei