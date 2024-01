Hugh Grosvenor convola a nozze, chi è il rampollo d’Inghilterra a cui William farà da testimone Il settimo duca di Westminster convolerà a nozze quest’anno e potrà vantare come testimone il principe William. Chi è il rampollo con un patrimonio di 10 miliardi di euro che avrà tra i suoi ospiti anche re Carlo e la regina Camilla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Hugh Grosvenor, duca di Westminster

Nuovo matrimonio reale in vista: Hugh Grosvenor, lo scapolo d'oro del Regno Unito, convolerà a nozze il 7 giugno di quest'anno. Il settimo duca di Westminster, a capo di un impero immobiliare presente in più di 60 città e titolare di un patrimonio familiare di 9,8 miliardi di sterline (pari a 11,3 miliardi di euro) ha 32 anni ed è il padrino di battesimo del principe George, che si suppone avrà il ruolo di paggio per questo matrimonio, mentre il principe William gli farà da testimone. La famiglia Grosvenor è legata ai Windsor da tempo, il padre Gerald Cavendish Grosvenor, sesto duca di Westminster, mancato nel 2016 era uno degli amici più stretti del sovrano, mentre la madre, Natalia Grosvenor, discendente della dinastia dei Romanov, è stata la madrina del primogenito di Carlo e Diana. La famiglia reale sarà quindi presente alle nozze dell'anno, a cominciare dal re, che è anche padrino dello sposo, e dalla regina.

Hugh Grosvenor assiema alla madre Natalia Grosvenor

Chi è Hugh Grosvenor

Classe 1991, il settimo duca di Westminster ha iniziato a lavorare nell'azienda di famiglia, il Grosvenor Group dopo aver conseguito la laurea in scienze all’Università di Newcastle. Oggi il trentaduenne si trova a capo di un gruppo immobiliare presente in oltre 60 città e che vanta proprietà nei quartieri più rinomati di Londra: Mayfair e Belgravia. Si dice che la famiglia possegga più proprietà dei Windsor e sicuramente un patrimonio maggiore, oltre a oltre una collezione artistica che vanta opere di Velazquez, Rembrandt e Lucian Freud. Hugh Grosvenor nel 2020 secondo Forbes era l'uomo under 30 più ricco del mondo. Una ricchezza blindata, difficile da dissipare, in quanto legata all'azienda di famiglia che né il duca né le sue sorelle possono liquidare a loro vantaggio. Un profilo che fa di Hugh Grosvenor uno dei rampolli più ambiti del Regno Unito.

Hugh Grosvenor assieme al principe William

Il matrimonio di Hugh Grosvenor

Un ottimo partito che però ha già trovato la sua futura moglie, Olivia Henson, figlia dell’agente di cambio Rupert Henson, discende da John Manners, il quinto duca di Rutland. La trentunenne ha studiato nella stessa scuola della principessa Eugenie, il Marlborough College e, dopo essersi laureata al Trinity College di Dublino, ha iniziato a lavorare per un’azienda londinese che si occupa di prodotti alimentari. La coppia si è conosciuta tramite amici in comune. Non si hanno ancora dettagli sull'imminente matrimonio, ma si dice che Harry e Meghan non abbiano ricevuto l'invito.