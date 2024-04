video suggerito

Combattere le rughe, non solo skincare: la ginnastica facciale è un ottimo alleato per una pelle giovane Per contrastare l'invecchiamento cutaneo è utile anche fare una serie di esercizi che aiutano a tonificare la muscolatura. Quali sono e per quanti minuti al giorno fanno fatti.

A cura di Annachiara Gaggino

Il segreto per l'eterna giovinezza non esiste, ma ci sono dei trucchi che possono aiutare a rallentare l'invecchiamento della pelle. Tra questi, oltre a un'ottima skincare routine, per prevenire le rughe e mantenere una pelle tonica si possono mettere in pratica alcuni esercizi facciali, che aiutano a conservarne la naturale elasticità. Anche chiamata Face Yoga, la ginnastica facciale spopola sui social rafforza la muscolatura del viso, contribuendo a ridurre i segni dello stress e della stanchezza, limitando l'insorgere di rughe di espressione. Per non cedere ai segni del tempo, quindi, bastano 10/15 minuti al giorno di "palestra per il volto".

Quali esercizi fare per limitare le rughe sotto gli occhi

La ginnastica facciale andrebbe eseguita davanti a un specchio per assicurarsi di lavorare correttamente e ottenere i migliori benefici da ogni esercizio. È adatta a tutte le età, non si è mai troppo giovani per iniziare ad allenare il proprio viso, prevenendo così rughe e pelle poco tonica. Una sessione di Face Yoga si può iniziare partendo dalla zona occhi, vittima di zampe di gallina e occhiaie. Per contrastare le rughe sul contorno occhi posizionare gli indici sulle tempie e tirare leggermente per circa 20 secondi e poi lasciare riposare il muscolo, l'operazione va ripetuta per circa una decina di volte. Per contrastare le occhiaie, invece, sbattete le palpebre per circa un minuto e poi tenere gli occhi chiusi per 10 secondi cercando di non aggrottare la fronte.

Ginnastica per zigomi, bocca e collo

Passando agli zigomi posizionare gli indici nella zona, sorridere e tornate alla posizione normale, ripetendo la sequenza per circa 2 minuti. Per quanto riguarda la zona labbra aprire e chiudere la bocca come per pronunciare una O e subito dopo una A, mantenendo i palmi delle mani sotto gli zigomi, per 10 volte. Infine si passa alla zona del collo, con il mento in su, sorridere verso il basso per 10 volte e soffiare verso l'alto per 30, che aiuta a definire l'ovale. Concludere la sessione di training con un massaggio facciale, con oli essenziali e creme.

Dopo quanto si possono vedere i risultati

I primi frutti della ginnastica facciale si possono riscontrare già dopo una settimana. Per vedere i risultati, però, è necessaria costanza per assicurarsi che i benefici ottenuti durino.