La tata di Harry e Meghan: chi si è presa cura di Archie in Inghilterra La serie Netflix Harry&Meghan fa ancora parlare. I Sussex, ad esempio, hanno rivelato chi era la tata che si prendeva cura di Archie nella vecchia vita in Inghilterra e la cosa particolare è che è una donna completamente diversa da Maria Borrallo, la nanny di William e Kate.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe Harry e Meghan Markle hanno ufficialmente detto addio alla Royal Family da oltre due anni e ora non hanno paura di rivelare i dettagli segreti della loro vecchia vita di corte. Lo hanno fatto nella serie di Netflix lanciata da poche settimane, dove hanno raccontato tutta la loro storia d'amore, dai primi appuntamenti in incognito al matrimonio, fino ad arrivare alla nascita dei figli. I due hanno spesso fatto riferimento a William e Kate Middleton, non esitando a dichiarare che continuano a essere molto formali anche lontano dai riflettori. A rendere evidenti le differenze tra le coppie sono state anche le loro scelte in fatto di tate: ecco per quale motivo.

Archie ha avuto una nanny diversa da George, Charlotte e Louis

Maria Borrallo, la nanny di George, Charlotte e Louis, è ormai famosa in tutto il mondo: ha studiato pedagogia in Spagna, si è laureata alla Norland School di Bath e ora è una tata "a prova di Royal". Oltre a saper cucire, cucinare, gestire i capricci dei bambini, ha anche imparato a evitare i paparazzi e a proteggersi con le arti marziali, il tutto senza mai rinunciare alla divisa in stile Mary Poppins. Insomma, al suo fianco i piccoli eredi al trono sono assolutamente al sicuro. Quando Harry e Meghan vivevano in Inghilterra, però, non hanno voluto la stessa nanny dei cognati, per baby Archie hanno preferito qualcuno di meno formale. Di chi si tratta? Di Lorren Khumalo, infermiera di origine africana che lavorava nel Servizio Sanitario Nazionale.

Chi è stata la prima tata di Archie

Lorren Khumalo è nata in Zimbabwe, ha tutt'altro curriculum, ha studiato infermieristica pediatrica alla London South Bank University, si è specializzata in neonatologia intensiva alla City University di Londra e ha lavorato a lungo nel Portland Hospital di Londra, ospedale in cui proprio Meghan ha messo al mondo il piccolo Archie. Rispetto alla Borrallo, è decisamente più semplice e alla mano e a dimostrarlo è una sua foto condivisa nella serie Harry&Meghan, dove è apparsa in abiti casual con Archie tenuto sulle spalle con una coloratissima sciarpa africana. "Ho ricevuto una telefonata, mi hanno detto che il principe Harry e Meghan volevamo vedermi per propormi di prendermi cura di Archie. Ho risposto: “Un attimo, devo sedermi", sono state queste le parole con cui la nanny ha commentato il momento in cui ha cominciato a collaborare con i Sussex. Quando è entrata a Frogmore Cottage, però, tutte le sue preoccupazioni sono scomparse: ha capito che Harry e Meghan erano due persone alla mano, capaci di farla sentire a suo perfetto agio in ogni situazione.