Archie sta crescendo, il figlio di Harry e Meghan somiglia sempre di più a un altro Royal Baby Archie sta crescendo e, nonostante Harry e Meghan lo tengano il più possibile lontano dai riflettori, in molti hanno notato la sua incredibile somiglianza con un altro Royal Baby: ecco di chi si tratta.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe Harry e Meghan Markle si sono trasferiti in America da ormai due anni circa, hanno detto addio alla Royal Family, rinunciando a titoli e privilegi pur di riavere indietro la loro agognata libertà. Negli ultimi mesi sono finiti sotto i riflettori prima grazie a una serie di Netflix tutta loro, poi con l'autobiografia shock del principe, e in entrambi i casi avrebbero fatto infuriare i Windsor. I rapporti tra loro sarebbero davvero in freddo, tanto che ad oggi non si sa ancora se all'incoronazione di Carlo III ci sarà anche il suo secondogenito. Chi è l'unica rappresentante della famiglia reale ad avere ancora un rapporto con i Sussex? La principessa Eugenie di York, attualmente incinta del secondo figlio.

Il rapporto di Eugenie di York con i Sussex

Sarà perché è molto bassa nella linea di successione al trono o perché semplicemente ha sempre avuto un rapporto profondo e complice con Harry, ma la cosa certa è che la principessa Eugenie è l'unica ad averlo "perdonato" dopo tutte le rivelazioni shock sulla Royal Family. È stata lei ad aiutarlo a nascondere alla stampa la relazione con Meghan all'inizio, è stata lei a sostenerlo quando tutti lo prendevano di mira dopo la "Megxit" e ancora oggi è sempre lei che continua a mantenere vivo il legame di parentela. Non sorprende, dunque, che raggiunga spesso il cugino in America, così che anche i loro figli possano passare del tempo insieme.

La somiglianza tra i cuginetti reali

Il dettaglio che in molti hanno notato? Archie e August, il primogenito di Harry e il primogenito Eugenie, si somigliano moltissimo. Hanno lo stesso sguardo vispo, lo stesso sorriso travolgente e gli stessi capelli castani. L'unico dettaglio che li differenzia? Il taglio d'occhi: il primo è praticamente la fotocopia di mamma Meghan, il secondo ha lo sguardo "allungato" come la principessa. Del resto, le origini "reali" sono le stesse, dunque fin da prima che nascessero tutti sapevano che avrebbero avuto dei tratti estetici in comune. Insomma, i due cuginetti sembrano essere destinati a fare stragi di cuori una volta che saranno cresciuti: in quanti non vedono l'ora di vederli fianco a fianco da grandi?