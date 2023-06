Svelato il regalo di compleanno di Archie (con lettera di ringraziamento di Harry e Meghan) Nel giorno del quarto compleanno Archie, il figlio di Harry e Meghan, ha ricevuto una sorpresa inaspettata.

A cura di Giusy Dente

Harry, Meghan e Archie nella cartolina di Natale 2021

Lo scorso 6 maggio, durante l'incoronazione di Carlo e Camilla a cui tutto il mondo ha assistito, non è passata inosservata l'assenza di Meghan Markle. Era presente al grande evento solo il principe Harry. In realtà la donna è stata invitata da Buckingham Palace, ma ha declinato l'invito. L'ex attrice ha preferito restare a Montecito coi figli Archie e Lilibet, poiché proprio il 6 maggio è stato anche il compleanno del primogenito di casa Sussex. Archie ha compiuto 4 anni e per l'occasione ha ricevuto un regalo molto speciale.

Il regalo di compleanno di Archie

Il primogenito di Harry e Meghan è nato il 6 maggio 20219 nel Portland Hospital, lo stesso dove sono venute al mondo le principesse Beatrice ed Eugenia. Quattro anni fa i Sussex erano ancora a tutti gli effetti membri della famiglia reale, vivevano a Londra: solo in seguito alla cosiddetta Megxit hanno rinunciato alla vita da royals e si sono trasferiti a Montecito (in California). Qui è nata la secondogenita Lilibet Diana. Il giorno del quarto compleanno del bimbo si è svolta l'incoronazione di Carlo e Camilla.

Harry, Meghan e Archie nel 2019

Per l'occasione Harry è volato a Londra, ma ha subito fatto rientro a casa appena terminata la cerimonia, per festeggiare il bimbo assieme al resto della famiglia. A distanza di diversi giorni, è emerso che il piccolo ha ricevuto un regalo inaspettato. Si tratta di una bicicletta, proveniente dal negozio Mad Dogs & Englishmen Bike di Montecito. La proprietaria del negozio Jennifer Blevins ha raccontato a People che il suo partner e comproprietario del negozio, Martin, ha voluto spontaneamente e personalmente consegnare una bicicletta al baby festeggiato.

Instagram @maddogbikeshop

"È andato a prendere dei palloncini, ha preso dei fiori per Meghan, un biglietto d'auguri e ha detto: Okay, vado e la porto a casa loro" ha raccontato. All'arrivo la sicurezza, dopo i dovuti controlli, gli ha permesso di lasciare il regalo. A distanza di un mese Martin ha ricevuto una lettera speciale, del tutto inaspettata.

Instagram @maddogbikeshop

"Scherzando ho detto: Magari è una lettera di ringraziamento. E lo era davvero!". Ha infatti ricevuto un messaggio da Harry e Meghan, che lo hanno ringraziato per il pensiero avuto nei confronti del bambino. "La bici ha portato molta gioia ed è stata molto apprezzata" si legge nella lettera, che l'uomo ha condiviso fiero sui social. "Tante celebrità ha comprato biciclette da noi. Nessuno di loro ha inviato una lettera di ringraziamento" ha detto commosso.