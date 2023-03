Archie e Lilibet, perché non sono stati invitati all’incoronazione di re Carlo III Il principe Harry e Meghan Markle sono stati ufficialmente invitati all’incoronazione di re Carlo III ma nella nota ricevuta da Buckingham Palace non si fa riferimento anche ad Archie e Lilibet. Perché i due bimbi non sarebbero graditi all’evento?

A cura di Valeria Paglionico

Manca poco più di un mese all'incoronazione di re Carlo III e la macchina organizzativa si è ormai messa a lavoro da tempo per rendere l'evento unico e memorabile. La questione che ha tenuto maggiormente banco negli ultimi giorni è stato l'invito inviato al principe Harry e Meghan Markle: se inizialmente erano stati esclusi dalla cerimonia, ora il sovrano ci ha ripensato e si è detto onorato di poterli avere al suo fianco durante quella giornata speciale. Sebbene non si conosca ancora il responso dei Sussex, la cosa certa è che Archie e Lilibet non ci saranno, il motivo? Semplicemente non sono stati invitati.

Nell'invito non vengono menzionati Archie e Lilibet

Di recente Harry e Meghan hanno ricevuto tramite e-mail l'invito ufficiale all'incoronazione di re Carlo ma, stando a quanto dichiarato da un loro portavoce, la corrispondenza da Buckingham Palace non avrebbe menzionato Archie e Lilibet. In contemporanea, inoltre, proprio pochi giorni dopo il battesimo della secondogenita, quando informalmente i genitori avevano annunciato di averla chiamata per la prima volta "principessa", i due piccoli sono stati "cancellati" dalla linea di successione al trono sul sito ufficiale del Royal Family. Si tratterà di una dimenticanza o di un dettaglio voluto?

I Sussex al completo

Perché all'incoronazione George, Charlotte e Louis ci saranno

Secondo il DailyMail Archie e Lilibet sarebbero stati esclusi dall'incoronazione semplicemente per una questione di età, visto che nessun principino ha mai partecipato a un evento ufficiale prima dei 4 anni (fatta eccezione per il battesimo). Questo spiegherebbe anche perché George, Charlotte e Louis, i figli di Kate e William, ci saranno tutti alla cerimonia. Certo, Louis ha solo 13 mesi in più del cuginetto Archie ma, a differenza di quest'ultimo, ha già debuttato in pubblico durante l'ultima messa di Natale a Sandringham. Il 6 maggio, però, sarà anche il compleanno del primogenito di casa Sussex e difficilmente i genitori vorranno lasciarlo da solo. Quand'è che Harry e Meghan annunceranno se ci saranno o meno all'incoronazione?

