La nuova foto di Archie: il figlio di Harry e Meghan è cresciuto ed è uguale al papà Che fine ha fatto il piccolo Archie? Nelle ultime ore sul web è comparsa una sua nuova foto tra le braccia di Meghan Markle e la cosa particolare è che somiglia sempre di più a papà Harry.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe Harry e Meghan Markle si sono trasferiti stabilmente negli Stati Uniti dopo aver detto addio alla Royal Family circa due anni fa ed è lì che vivono con i loro figli, hanno comprato una enorme villa a Montecito. Il loro obiettivo, però, non è ritirarsi a vita privata, basti pensare al fatto che saranno presto protagonisti di una serie di Netflix, intendono ritrovare la loro indipendenza lontani dai rigidi protocolli reali che in passato li avevano fatti sentire "in gabbia". Se da un lato loro si mostrano spesso in pubblico tra eventi di gala e videocall, i piccoli Archie e Lilibet vengono tenuti a debita distanza dai riflettori. Negli ultimi giorni, però, gli utenti dei social hanno "rubato" un nuovo scatto che ritrae il primogenito: ecco come è diventato ora che ha 3 anni.

La foto "rubata" durante la videocall di Meghan

L'ultima volta che il principino Archie era stato mostrato in pubblico era il 2021, per la precisione nel giorno del suo secondo compleanno, quando la mamma e il papà lo avevano immortalato di spalle con un palloncino tra le mani. Ora è spuntata una sua nuova foto ma è stata "rubata" dagli utenti del web, che hanno scattato uno screenshot durante una videocall di Meghan Markle con la nonna Doria Ragland, Jotaka Eaddy, CEO della società di consulenza Full Circle Strategies, e altre due business woman. Il bimbo è comparso all'improvviso tra le braccia della mamma, come se quest'ultima volesse mostrarlo alle sue ospiti, ma tanto è bastato per stimolare la curiosità dei fan della Royal Family, che hanno reso quell'immagine sfocata virale.

Archie da piccolissimo

Com'è diventato baby Archie

I due sono in primissimo piano, la mamma sembra essere senza trucco, mentre il piccolo è serissimo e un tantino accigliato, come se non avesse proprio voglia di apparire in pubblico. Il dettaglio che colpisce di più è che il piccolo Archie è decisamente cresciuto rispetto al passato e giorno dopo giorno sembra essere sempre di più la fotocopia di papà Harry. Gli occhi sono neri e i capelli si sono scuriti, passando dal rosso al castano (dunque sono uguali a quelli della Markle), ma l'espressione e i lineamenti ricordano in modo impressionante il principe, tanto che il bimbo potrebbe essere scambiato tranquillamente per il figlio minore di Lady Diana. Quand'è che i Sussex rilasceranno una nuova foto ufficiale di baby Archie?