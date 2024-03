William e Kate Middleton “toccati” dai messaggi ricevuti dopo l’annuncio sul cancro, ora chiedono silenzio Il principe William e Kate Middleton tramite un portavoce di Kensington Palace hanno ringraziato per i messaggi ricevuti dopo l’annuncio del tumore da parte della principessa ma hanno anche chiesto che da ora venga rispettata la loro privacy. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Il principe William e sua moglie, Kate Middleton, si sono detti "enormemente toccati dai messaggi" che hanno ricevuto in seguito al video pubblicato venerdì scorso in cui la principessa del Galles ha comunicato al mondo di avere un cancro e di aver cominciato la chemioterapia preventiva come trattamento.

Secondo quanto affermato da un portavoce di Kensington Palace, la coppia reale ha ringraziato per i messaggi arrivati "da persone qui nel Regno Unito, in tutto il Commonwealth e in tutto il mondo in risposta al messaggio di Sua Altezza Reale".

È possibile tuttavia che questo sia l'ultimo messaggio proveniente da William e Kate sull'argomento: da adesso i due intendono gestire la vicenda in privato. Ancora nella nota si legge: "William e Kate sono estremamente commossi dal calore e dal sostegno del pubblico e sono grati per la comprensione della loro richiesta di privacy in questo momento". Come precisa la BBC, oltre ad essere un ringraziamento, sembra quasi un educato avvertimento nel sottolineare che la fase pubblica di questa vicenda si chiude qui.

La principessa venerdì scorso in un toccato video registrato dalla BBC e pubblicato sui suoi canali social ufficiali ha spiegato che dopo essersi sottoposta ad un delicato intervento chirurgico all'addome a metà gennaio presso la London Clinic, la stessa struttura dove è stato in cura anche Re Carlo III, a cui pure è stato diagnosticato um cancro, a fine febbraio ha scoperto che si trattava di un tumore e ha subito cominciato le cure. Dopo che nelle ultime settimane erano circolate le teorie più varie sulle sue condizioni di salute, Kate Middleton è intervenuta personalmente per mettere la parola fine alle voci e speculazioni sul suo conto.