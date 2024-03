L’esperta della famiglia reale spiega perché la notizia del tumore di Kate è giunta soltanto adesso La notizia del cancro di Kate Middleton in videomessaggio, come spiega l’esperta della famiglia reale, è giunta in questo momento perché è quello più adatto per proteggere i figli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Kate Middleton con un videomessaggio registrato dalla BBC ha comunicato di avere un cancro e di aver iniziato la chemioterapia preventiva: è alle fasi iniziali del trattamento. Col video ufficiale diffuso ieri, la principessa ha fatto luce sul suo stato di salute spiegando che la diagnosi è stata un vero e proprio shock. Al tempo stesso ha anche lanciato un messaggio positivo, dicendo: "Sto bene e divento ogni giorno più forte. Per tutti coloro che affrontano questa malattia, in qualunque forma, per favore non perdete la fede o la speranza. Non siete soli". Ora la priorità sono i tre figli: far comprendere loro la situazione e gestirla in privato pensando esclusivamente al loro bene. "Ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo appropriato per loro e per rassicurarli che starò bene. Anche avere William al mio fianco è una grande fonte di conforto e rassicurazione. Così come l’amore, il sostegno e la gentilezza che sono stati dimostrati da tanti di voi" ha aggiunto.

Durante uno speciale di BBC News, la conduttrice Sophie Raworth ha ospitato la corrispondente reale Daniela Relph per commentare l'annuncio di Kate Middleton. L'esperta si è soffermata proprio sul ruolo dei principini in questo momento. A suo dire, c'entrano proprio i tre bambini nella scelta di comunicare ufficialmente la notizia del cancro proprio ora. Daniela Relph ha detto: "Ecco perché questa notizia è uscita oggi: è il giorno in cui George, Charlotte e Louis lasciano la scuola per le vacanze di Pasqua. Si è ritenuto che questo fosse il momento giusto per renderlo pubblico perché ora possono per proteggerli, come genitori, dal controllo e dai riflettori che avrebbero potuto essere accesi se fossero stati ancora a scuola. Ora hanno due o tre settimane da trascorrere in privato".

L'annuncio arrivato venerdì 22 marzo ha rotto il silenzio sulle reali condizioni di salute della principessa, su cui si rincorrevano voci da giorni. La moglie del principe William ha subito un'operazione all'addome a gennaio e da quel momento ha drasticamente ridotto i suoi impegni pubblici. La sua lunga assenza dagli eventi ufficiali è stata motivo di grande apprensione, una preoccupazione sfociata in vere e proprie teorie del complotto diventate in breve virali. Le crescente richiesta di informazioni ha portato la principessa a condividere una foto di famiglia assieme ai figli, che invece di rassicurare tutti ha alzato un polverone: si è infatti scoperto che era uno scatto ritoccato, poi rimosso persino dalle agenzie.