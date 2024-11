La Regina Camilla ha un’infezione toracica, annullati gli impegni ufficiali: l’annuncio di Buckingham Palace

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

La regina Camilla

La Regina Camilla ha dovuto annullare diversi impegni istituzionali a causa di un'infezione toracica. L'annuncio arriva da Buckingham Palace. Come riporta la Bbc, i medici le hanno consigliato un breve periodo di riposo. Camilla ha fatto tuttavia sapere che spera di stare abbastanza bene da poter partecipare agli eventi previsti per il fine settimana.

La regina, che ha 77 anni, giovedì 7 novembre non sarà presente alla commemorazione annuale al Field of Remembrance presso l'Abbazia di Westminster, dove sarà sostituita dalla duchessa di Gloucester. Durante questo evento vengono ricordati quanti hanno perso la vita mentre prestavano servizio nelle forze armate.

La Regina salterà anche il ricevimento a Buckingham Palace per gli atleti olimpici e paralimpici, che sarà ospitato da Re Carlo nella serata di giovedì. La Regina è rientrata nel Regno Unito mercoledì scorso dopo un viaggio con il Re in Australia e alle isole Samoa, che includeva un summit del Commonwealth. I due hanno fatto anche una sosta in India sulla via del ritorno.

A quanto si apprende, le condizioni della Regina non sarebbero gravi e la sua volontà di partecipare ai suoi impegni del fine settimana lascerebbe supporre che abbia contratto un virus non troppo aggressivo. Tuttavia, i medici hanno preferito consigliarle il totale riposo.

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha augurato alla regina una "pronta guarigione" in un messaggio pubblicato sui social media.

In una dichiarazione diffusa da Buckingham Palace sulla salute della Regina si legge che "Sua Maestà la Regina è attualmente malata a causa di un'infezione al torace, per la quale i suoi medici le hanno consigliato un breve periodo di riposo. Con grande rammarico, Sua Maestà ha dovuto quindi ritirarsi dai suoi impegni per questa settimana, ma spera vivamente di riprendersi in tempo per partecipare regolarmente agli eventi commemorativi di questo fine settimana."