Un viaggio politico, come è andata la visita di re Carlo e Camilla in Italia: il nuovo episodio di "Nel Caso Te Lo Fossi Perso"

Oggi è l’ultimo giorno della visita di re Carlo e Camilla in Italia. I reali inglesi sono a Ravenna, dove hanno visitato la tomba di Dante e il museo di Lord Byron, per poi celebrare insieme al presidente Mattarella gli 80 anni dalla Liberazione di questa provincia dal Nazifascismo. E già da questo si possono dedurre alcune cose: possiamo cioè capire quanto questi giorni in Italia siano stati intrisi di politica, cosa che potrebbe sembrare strana per un reale inglese, che normalmente si tiene fuori da affari di questo tipo.

Ma nel discorso che ha tenuto in Parlamento – il primo in assoluto di un sovrano britannico – re Carlo ha fatto intendere come la pensa in fatto di politica estera. Ad esempio ha citato la celebre frase di Dante – “e quindi uscimmo a riveder le stelle” – parlando delle grandi sfide che ci aspettano, nel nostro continente e oltre. E proprio in riferimento al nostro continente, ha detto che “siamo entrambi Paesi europei”. Un modo forse per togliersi qualche sassolino sulla Brexit, ma soprattutto per ricordare al governo italiano quanto sia necessario rimanere tutti uniti in questa fase. Ad esempio sostenendo il piano del premier britannico Starmer sull’Ucraina. Un piano su cui invece Giorgia Meloni non ha mai nascosto i suoi dubbi.

