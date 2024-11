Il principe William dopo la malattia di Kate Middleton e del padre Carlo: “Orgoglioso di loro, ma è stato brutale”

video suggerito

Per la prima volta dall'annuncio della malattia di re Carlo III e della principessa del Galles Kate Middleton, il principe William parla delle difficoltà affrontate nel corso del 2024. Il sovrano non ha nascosto di aver sofferto: "È stato l'anno più difficile della mia vita".

"Ho provato ad andare avanti ma è stato complicato"

Per il principe William il 2024 è stato particolarmente complicato: "È stato terribile. Probabilmente l'anno più difficile della mia vita. Ho cercato di andare avanti per mantenere tutto in equilibrio ma è stato complicato". Il sovrano ha rilasciato queste dichiarazioni giovedì scorso, durante l'ultimo giorno del suo viaggio in quattro tappe in Sudafrica per l'Eartshot Prize (il premio patrocinato dal principe William per supportare e rende operative soluzioni contro il cambiamento climatico). Nel rispondere alle domande dei giornalisti ha fatto riferimento all'annuncio della diagnosi di cancro per re Carlo e per Kate Middleton: "Sono molto orgoglioso di mia moglie e di mio padre, per come hanno affrontato queste difficoltà. Ma, dal punto di vista personale e familiare, è stato brutale".

L'annuncio della malattia di re Carlo e Kate Middleton

A febbraio scorso Buckingham Palace aveva annunciato che re Carlo aveva ricevuto una diagnosi di cancro. Dopo solo un mese, poi, la famiglia reale aveva rivelato che anche a Kate Middleton era stato diagnosticato un tumore. La principessa del Galles aveva annunciato di essere malata e di aver iniziato la chemioterapia preventiva con un videomessaggio registrato dalla BBC: "Avere William al mio fianco è anche una grande fonte di conforto e rassicurazione. Così come l’amore, il sostegno e la gentilezza che sono stati dimostrati da tanti di voi. Significa così tanto per entrambi". Di recente è stato reso noto a queli eventi pubblici prenderà parte la sovrana, tra questi il concerto annuale di canti natalizi "Together at Christmas", che si svolge nell'Abbazia di Westminister.